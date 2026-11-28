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Granada, 28 nov (EFE).- El entrenador del Granada, José Rojo ‘Pacheta’, advirtió este sábado de que los jugadores del Ceuta, equipo que visita este domingo el Nuevo Los Cármenes, son “buenos futbolistas y muy peligrosos” pidiendo a los suyos estar “muy activados” porque “los partidos no se ganan por amor al arte”.

Pacheta confirmó las bajas para el choque de sus dos laterales derechos, Sergio López y Pau Casadesús, el primero por una sobrecarga de la que estará recuperado “para la semana que viene” y el catalán por unos problemas musculares de los que está “mucho mejor”.

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Sobre la sustitución de estos jugadores ante el Ceuta comentó que llevan “todo el año jugando con laterales zurdos en la derecha en los entrenamientos”, por lo que “lo hará bien” quien tenga que ocupar esa demarcación.

Sobre el 1-1 de la pasada jornada en Sabadell indicó que “es bueno no estar contentos cuando se empata”, agregando que “es importante empatar cuando no estás tan brillante” pero defendiendo que su equipo “pudo ganar y supo sufrir cuando tocaba hacerlo”.

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Pacheta comentó sobre el partido de este domingo que el Ceuta tiene “buenos futbolistas” que son “muy peligrosos” y que es un colista que “en muchos momentos está jugando bien al fútbol”.

“Los partidos no se ganan por amor al arte. Vamos a sufrir mucho si no estamos a nuestro máximo nivel. Tenemos que estar muy activados, muy atentos y concentrados, y el estadio tiene que estar preparado para sufrir”, sentenció.

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El Granada jugará ahora cinco partidos en quince días que el equipo afronta “con confianza e ilusión” y en los que “van a participar todos los jugadores” porque “todos están preparados para jugar”.

Pacheta confesó que no piensa en el mercado invernal de fichajes porque “hay muchos partidos que disputar ahora”, aunque tiene claro que la prioridad en esa ventana de incorporaciones es “que no haya salidas y el equipo se quede como está”. EFE

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