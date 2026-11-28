17/05/2026 El candidato del PP-A a la reelección al frente de la Junta, Juanma Moreno, ejerce su derecho al voto en el colegio Sagrado Corazón de Jesús de Málaga. A 17 de mayo de 2026 en Málaga, Andalucía (España). Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía de los principales partidos y coaliciones que concurren a las elecciones autonómicas de este domingo 17 de mayo estarán repartidos por diferentes puntos de la comunidad para ejercer su derecho al voto. POLITICA Álex Zea - Europa Press

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Los líderes andaluces volverán a ejercer su derecho al voto este domingo en las elecciones generales, seis meses después de los comicios autonómicos. Todos ellos repetirán colegio electoral, Montero y Maíllo desde Sevilla, Gavira y José Ignacio García en la provincia de Cádiz, mientras que Moreno lo hará desde Málaga.

El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, votará a las 10.30 horas en el colegio Sagrado Corazón de Málaga. El escrutinio de las elecciones generales lo seguirá con su equipo desde la sede regional del PP-A, en la calle San Fernando de Sevilla.

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Por su parte, la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, tiene previsto acudir a votar el domingo en torno a las 10.30 horas en el colegio Sagrada Familia (SAFA) de la calle Calatrava de Sevilla.

Posteriormente, seguirá el escrutinio de la noche electoral en Madrid, en su calidad de vicesecretaria general del PSOE federal, según han apuntado a Europa Press fuentes del PSOE-A, organización que, por su parte, realizará seguimiento de la noche electoral desde su sede en la calle San Vicente de la capital andaluza.

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El líder de Vox en Andalucía y vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira ejercerá su derecho al voto en el Colegio San Vicente Paúl de Cádiz a las 11.30 horas.

GARCÍA (ADELANTE) IRÁ A VOTAR CON SU MADRE

Por otro lado, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, depositará su voto acompañado de su madre a las 11.30 horas en la Sala Paul de Jerez de la Frontera (Cádiz). Posteriormente, se trasladará a Sevilla desde donde seguirá la noche electoral en la Casa Sáhara.

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El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, será el primero en votar este domingo a las 9,10 horas en el Colegio Salesiano Santísima Trinidad de Sevilla. Según indican fuentes de Frente Amplio en Andalucía, Maíllo seguirá el resultado de la noche electoral desde Madrid, aunque la coalición habilitará la sede de IU en Sevilla para la noche del domingo.

Asimismo, el coordinador general de IU Andalucía y candidato de Frente Amplio, Toni Valero, ejercerá su derecho al voto en Málaga. A las 10.00 horas está previsto que comparezca junto al cabeza de lista del Frente Amplio Andaluz al Congreso por Málaga, Rafael Borrego, en la Escuela Ave María.

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