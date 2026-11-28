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Rafael Peña

Ceuta, 28 nov (EFE).- El escritor Máximo Huerta, que este mismo año ha entregado a sus lectores su duodécima novela desde 'Que sea la última vez' (2009), ha reconocido que este género goza en España de "buena salud" a pesar de la "influencia" de las nuevas tecnologías que provocan que sea "mucho más fácil despistarse".

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En una entrevista con EFE en Ceuta, tras participar en la actividad 'Encuentros con el autor' de la Biblioteca Pública del Estado, Máximo Huerta Hernández (Utiel, Valencia, 1971) ha afirmado que "hay nuevos lectores estupendos y veo cómo se editan los libros de una manera muy cuidada, lo cual es una manera de hacerlo mucho más atractivo y, además, hay muy buenos autores y autoras".

No obstante, en contraposición está poder llegar a los jóvenes "porque se despistan en una sociedad con tantos móviles, con lo cual es más fácil despistarse y, de hecho, yo no sé que tipo de lector habría sido yo en el 2026. No obstante, hay jóvenes mujeres que están renovando la literatura".

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Licenciado en Ciencias de la Información, Máximo Huerta ha entendido que "si dejáramos el móvil mucho más en el bolsillo no nos perderíamos detalles de la vida", aunque ha puesto en valor un nuevo género que está surgiendo en la literatura nacional como "el romance y la fantasía, una mezcla que es muy atractiva y gusta mucho".

La obra 'Mamá está dormida' le ha reportado mucha satisfacción "porque ha conectado con el público, me ha dado muchas alegrías, los lectores se han visto reflejados en la historia y la verdad es que no sabía que había tanta gente que está cuidando a personas o dejándose cuidar".

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En su opinión, el éxito de esta publicación es que "habla de cuidar a los mayores desde una manera tierna, irónica y graciosa, un viaje físico y por la realidad. Es un viaje de un hijo y una madre en busca de respuestas, es una manera de invitar a conocer los misterios que guardan nuestros padres que nunca nos han contado, lo cual me fascina mucho".

El autor, que logró el Premio Fernando Lara en el 2022 con 'Adiós, pequeño', ha reflexionado que se ha dado cuenta de que "todas las novelas tienen algo que ver porque los escritores, como los músicos, vamos componiendo una canción similar a la anterior porque tienes una semilla dentro que te nace y crece".

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En su caso particular, ha afirmado que se ha dado cuenta de que en todas sus novelas "hay familias, se habla de la madre y de los secretos familiares, por lo que he descubierto con el tiempo que uno va escribiendo siempre sobre aquello que me preocupa".

Por ello, no duda en afirmar que sus novelas son una prolongación de su personalidad "porque todo lo que escribes nace de lo que a ti te inquieta, perturba, oxigena o ilusiona, es decir, uno cuenta en sus libros lo que mira, atiende o escucha. No puedes escapar a la vida que te rodea".

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El valenciano regenta desde hace varios años una librería llamada 'La librería de Doña Leo' en Buñol (Valencia), que "es un pueblo que no llega a 10.000 habitantes y la librería le ha dado una nueva vida a la zona porque nunca la habían tenido, con lo cual ha generado un punto de conexión hasta turística", ha dicho a EFE.

"Da mucha tristeza cuando se cierra una librería -ha continuado- y son fundamentales porque la librería debe ser un espacio abierto, sin prejuicios, donde te dejen tocar libros, leer la sinopsis y que el librero sea casi un farmacéutico que te recomiende".

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Por ello, ha entendido que el librero actual "debe estar muy implicado, no sólo poner libros, es decir, no puede ser un supermercado sino que debe estar muy implicado con los lectores que entran, como el efecto de los bares clásicos para dar al público lo que necesitan. Lo que está claro es que la calidad la decide el tiempo, que es el que decide qué libros pasan a la historia y dejan huella".

Su presencia en Ceuta ha tenido un doble significado: "Es la primera vez que visito la ciudad y tenía muchas ganas porque, además, es el cierre de gira de mi novela que empezó en enero y terminar aquí es un broche bonito y esperado como escritor".

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Y sí ha lamentado lo ocurrido en la ciudad a finales de julio con la entrada de miles de personas por la frontera: "Se ha tratado a Ceuta de una manera muy injusta y seguro que no se hubiera tratado así si hubiera ocurrido en Madrid o Barcelona, con lo cual lo que ha pasado aquí no habría sucedido en otra ciudad de la península y eso es muy grave". EFE

(foto)