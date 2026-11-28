Guardar

La Restinga (El Hierro), 28 nov (EFE).- Los 20 migrantes atendidos en el Hospital Nuestra Señora de los Reyes, en El Hierro, permanecen estables, salvo uno que se encuentra estable dentro de la gravedad y que será trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife.

Del total, 14 están ingresados y otros seis permanecen en observación en Urgencias, según ha informado este sábado la Consejería de Sanidad.

PUBLICIDAD

Este pico en la presión asistencial se produce un día después del rescate de un cayuco que quedó a la deriva a unos 72 kilómetros al sur de El Hierro tras diez días de navegación desde Banjul (Gambia), en el que fueron recuperados 14 cadáveres y rescatadas con vida 90 personas.

Varios de los supervivientes llegaron en un estado de gran agotamiento y con cuadros de deshidratación e hipotermia.

Se trata de la cifra más alta de ingresos de migrantes registrada hasta ahora en el Hospital Nuestra Señora de los Reyes, que cuenta con 31 camas instaladas para atender tanto a la población residente como a la migrante.

PUBLICIDAD

Ante esta situación, la Gerencia del centro coordina con el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y la Unidad Militar de Emergencias (UME) el traslado de tres de los seis pacientes que permanecen en Urgencias al hospital de campaña desplegado por la UME, al encontrarse estables.

Un cuarto paciente, el que permanece estable dentro de la gravedad, será derivado a través del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife. EFE

PUBLICIDAD

1010832