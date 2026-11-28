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Los diputados y senadores elegidos en las elecciones generales de este domingo tomarán posesión de sus escaños el próximo 23 de diciembre, el día en que se constituyan el Congreso y el Senado en sendas sesiones plenarias con las que se abrirá la decimosexta Legislatura.

Las sesiones constitutivas del Congreso y del Senado comenzarán a las diez de la mañana y se desarrollarán de forma simultánea, cada una con sus propias reglas.

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Así, en el Congreso, la sesión será presidida por la persona electa de mayor edad, a quien asistirán --en calidad de secretarios-- las dos más jóvenes, que se encargarán de leer los nombres de los electos y los recursos contencioso-electorales interpuestos.

LOS PRIMEROS PACTOS DE LA LEGISLATURA

A continuación, se irá eligiendo en votación secreta con papeleta y urna a los miembros de la nueva Mesa del Congreso, unas votaciones para las que los partidos suelen llegar a acuerdos previos que pueden ser la antesala de futuros pactos de investidura.

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Para ocupar la Presidencia resultará elegida la persona que obtenga el voto de la mayoría absoluta. Si en la primera vuelta no hay aspirante que logre esa mayoría, se repetirá la votación entre los dos con más apoyos y se hará con el puesto quien obtenga más votos (mayoría simple).

A continuación, se designará a los cuatro vicepresidentes y, en otra votación separada, a los cuatro secretarios de la Mesa, saliendo elegidas las personas que reúnan mayor número de votos. En la legislatura concluida, el PSOE ha contado con tres puestos en la Mesa (Presidencia, una vicepresidencia y una secretaría), otros tres han sido para el PP (dos vicepresidencias y una secretaría) y dos para Sumar (dos secretarías).

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ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN

Concluidas estas votaciones, los elegidos ocuparán sus puestos en la Mesa presidencial y quien haya logrado la Presidencia solicitará a los demás diputados el juramento o promesa de acatar la Constitución, un trámite imprescindible para asumir la condición plena de parlamentario y que en los últimos años no ha estado exento de polémica por las fórmulas utilizadas por parte de la izquierda soberanista y los independentistas catalanes.

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Será la primera vez en la que, con aval del Reglamento de la Cámara, los diputados puedan prometer o jurar la Carta Magna en catalán, gallego o euskera, después de que en la legislatura recién acabada la presidenta, Francina Armengol, impulsara el uso de las lenguas cooficiales tanto en el Pleno como en las comisiones. En anteriores legislaturas algunas de sus señorías ya las utilizaban y se hacía la 'vista gorda'.

En el caso de la Cámara Alta abrirá la sesión el primer senador que haya presentado sus credenciales, que leerá los nombres de sus compañeros y las impugnaciones que se hayan podio presentar. Después se constituirá la Mesa de Edad, también con el electo de mayor edad en la Presidencia que, en su caso, tendrá como secretarios a los cuatro senadores más jóvenes.

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EL SISTEMA DEL SENADO

Posteriormente, se procederá a elegir al presidente, que también necesitará reunir mayoría absoluta en una primera vuelta y simple en la segunda, así como al resto de miembros de la Mesa, en este caso dos vicepresidentes y cuatro secretarios. Ocuparán esos sillones quienes obtengan más apoyos.

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Acabado este trámite, el presidente del Senado electo llama uno a uno a los senadores para que procedan a jurar o prometer la Constitución ante la mesa presidencial. Podrán utilizar el idioma oficial que deseen.

Tanto en el Congreso como en el Senado los recién nombrados presidentes podrán pronunciar un discurso si así lo consideran y declararán constituidas las Cámaras. Después se lo comunicarán al Rey, a la otra Cámara y al Gobierno. La visita del presidente del Congreso a Zarzuela es el 'pistoletazo de salida' para que se prepare la ronda de consultas del Jefe del Estado con vistas a la investidura.

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SE ACABARÁ CON EL PRÉSTAMO DE DIPUTADOS

Las Mesas de cada Cámara se reunirán una vez levantada esta primera sesión para poner plazos a la creación de los grupos parlamentarios. En el Congreso, el Reglamento establece que deben formalizarse en los cinco días siguientes a la constitución de la Cámara, aunque no se precisa si son días hábiles o naturales y, además, este año coincide con los festivos de Navidad.

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Como novedad en la Cámara baja, los partidos minoritarios tendrán más facilidades para conformar grupo parlamentario propio gracias a la reforma del Reglamento que se aprobó el pasado mes de julio y que se aplicará ya en la nueva legislatura.

Hasta la fecha, para tener grupo propio había que contar con al menos 15 escaños o, en su defecto, sumar cinco diputados y obtener el 5% de los votos en todo el país, o bien el 15% en todas las circunscripciones en las que se concurre. Y ahora, tras la reforma aprobada, bastará con que las formaciones minoritarias consigan al menos un 3% de los votos a nivel nacional o un 10% en las provincias en las que obtengan representación, excluyendo aquellas donde se quedaron fuera y que bajaban su media.

Además, con esta modificación reglamentaria se pondrá fin a los préstamos o traspasos temporales de diputados entre grupos, una práctica habitual en la Cámara Baja durante las últimas legislaturas.

RÉCORD DE DIEZ GRUPOS

Hasta ahora, las legislaturas con más grupos han sido la XIV (2019-2023) --PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos, ERC, Plural, Ciudadanos, PNV, Bildu y Mixto-- y la primera, con una decena en ambos casos. En la legislatura que transcurrió entre 1979-1982 también hubo diez formaciones parlamentarias, aunque tres de ellas eran del PSOE (Grupo Socialista, Socialistas Vascos y Socialistas Catalanes), una multiplicidad de voces que el Reglamento aprobado al término de esa etapa ya dejó prohibida.

Con nueve grupos se ha funcionado en la legislatura recién terminada, con ocho en la primera legislatura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008) y en la legislatura corta de 2019, que apenas duró cinco meses, de mayo a septiembre de 2019. En la mayoría de las 15 legislaturas que ha habido desde la instauración de la democracia la Cámara se ha venido dividiendo en siete grupos.

VENTAJAS DE TENER GRUPO PROPIO

En la legislatura que termina cada grupo del Congreso ha venido percibiendo una subvención de fija de 364.160,64 euros al año (30.346,72 al mes) y una variable en función del número de diputados de cada uno de ellos, que se estableció en 1.746,16 euros mensuales por cada parlamentario.

Tener grupo propio supone grandes ventajas políticas, económicas y de medios. Quien lo constituye tiene garantizada voz propia en todos los debates y al menos un puesto en las comisiones parlamentarias, en la Diputación Permanente y en la Junta de Portavoces, así como una pregunta en cada sesión de control al Gobierno. Además de la subvención mensual, contar con grupo garantiza además percibir más subvenciones y cobrar las ayudas por el 'mailing'.

SUBVENCIONES VARIABLES EN EL SENADO

En el caso del Senado, la Cámara también facilitará a los grupos parlamentarios una cuantía fija de 188.784 euros al año y otra variable de 23.598 euros anuales por cada integrante.

Y sobre la constitución de los grupos, en el Senado se necesitan al menos diez integrantes, aunque aquí sí que se permite la cesión de algunos partidos a otros. Eso sí, un grupo parlamentario no puede reducir sus integrantes a un número inferior de seis durante el transcurso de la legislatura porque si eso se produce, el grupo quedaría disuelto al final del período de sesiones y sus integrantes se tendrían que enmarcar en el grupo mixto.