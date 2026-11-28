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Madrid, 28 nov (EFE).- Los bancos de niebla, que podrán ser densos y limitar la visibilidad en amplias zonas del interior peninsular, serán uno de los fenómenos más destacados de la jornada electoral del domingo, que transcurrirá con tiempo en general estable y sin especial adversidad, aunque lloverá en Galicia y las comunidades cantábricas.

La Agencia de Meteorología (Aemet) ha avanzado que lo más destacado de este día serán las nieblas matinales densas, que pueden reducir la visibilidad horizontal a 200 metros, y que se desarrollarán en amplias zonas de las mesetas, en Extremadura y en las depresiones del nordeste, además de en la Comunidad de Madrid.

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Ante esta situación, Aemet mantiene para mañana el aviso amarillo (peligro bajo) por bancos de niebla en las comunidades de Castilla-La Mancha y Extremadura y en la Comunidad de Madrid.

En el resto del territorio se prevé un día estable por la influencia de las altas presiones, aunque el avance de un frente atlántico de oeste a este dejará los cielos cubiertos y precipitaciones desde la madrugada en Galicia, el área cantábrica y Pirineos, que serán en forma de nieve a partir de los 1800-2000 metros.

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Las lluvias serán más probables en las provincias gallegas de A Coruña y Pontevedra, donde podrían registrarse precipitaciones moderadas en algunos momentos, especialmente en las comarcas más expuestas a los vientos húmedos del Atlántico.

Con el paso del frente atlántico por la península a lo largo de la mañana, no se descartan lluvias en Castilla y León y lloviznas en los litorales del Levante, mientras que en el resto del territorio, predominarán los cielos despejados o con nubes altas, y en Canarias, cielos nubosos, con precipitaciones en el norte de las islas montañosas.

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Desde Aemet han precisado que cuanto más hacia el sur y el este peninsular, el riesgo de precipitación será menor.

Las temperaturas máximas descenderán en la península y Baleares, incluso de forma notable -más de 6 grados- en zonas del interior de Asturias y Cantabria; por su parte, las mínimas ascenderán en Cataluña, con descensos en Galicia, que también serán notables en su mitad occidental, y pocos cambios térmicos en el resto del país.

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Por capitales de provincia, los valores más altos del domingo se registrarán en Sevilla y Murcia, que alcanzarán los 20 grados; En el extremo contrario, Burgos registrará la máxima más baja, con apenas 9 grados, seguida de Ávila, Palencia, Segovia y Valladolid, con 11 grados, y Lugo, Pamplona, Salamanca y Vitoria, con 12 grados.

En comunidades del Mediterráneo se alcanzarán los 19 grados en Alicante, Almería, Málaga, Murcia y Palma, mientras que en Canarias los termómetros subirán hasta los 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria y los 22 grados en Santa Cruz de Tenerife.

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En cuanto a las temperaturas mínimas, Ávila, Granada y Teruel serán las capitales más frías, con 2 grados, seguidas de Lleida y Soria, con 3 grados, y Albacete, Cuenca, Girona, Guadalajara, Pamplona, Salamanca y Segovia, con 4 grados y en Madrid se esperan 5 grados.

El viento soplará de componente norte en los litorales gallegos y del oeste, amainando y rolando a norte en los cantábricos, mientras que en el resto se prevé viento flojo variable con una tendencia a rolar a norte, predominando la componente este en el Mediterráneo y con intervalos moderados de cierzo en el Ebro. EFE

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