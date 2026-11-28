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Madrid, 27 nov (EFE).- La selección española de baloncesto recibe en Santiago de Compostela la visita del combinado griego en un duelo que puede ser clave en sus aspiraciones de estar presente en el Mundial de Catar 2027, a pesar de que suceda lo que suceda no podrá lograr la clasificación matemática a la conclusión del mismo.

El equipo que dirige Chus Mateo fue capaz de lograr un triunfo de autoridad en Podgorica ante Montenegro el jueves, lo que le ha permitido situarse en lo alto del grupo I de clasificación europea con 15 puntos, los mismos que Ucrania y Georgia quienes perdieron a domicilio ante Portugal y ganaron en casa a la propia Grecia respectivamente, esta última en un final con una remontada increíble.

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A día de hoy esos serían los tres equipos clasificados, quedándose fuera los lusos con catorce y los helenos y los montenegrinos con trece. Sin embargo aún quedan tres encuentros por delante, el de este domingo y en el caso de España dos más, contra Portugal como visitante, y contra Montenegro, como anfitrión, el 26 de febrero y el 1 de marzo.

Ganar a Grecia supondría encarar en la mejor situación posible esa última ventana y es por ello que 'La Familia' contará con los que ahora son algunos de sus miembros más ilustres, a pesar de haberse celebrado esta misma semana jornada de Euroliga.

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Juancho Hernangómez, Álvaro Cárdenas, Mario Saint-Supéry, Darío Brizuela y Joel Parra ya estuvieron en Montenegro y a ellos se les sumarán ahora Alberto Abalde y Jaime Pradilla, del Real Madrid, y Santi Yusta, del Anadolu Efes. De esta manera, solo faltarán los jugadores NBA Aday Mara, Santi Aldama y Sergio de Larrea.

El compromiso con la NBA también impedirá a Grecia contar con su estrella indiscutible, Giannis Antetokoumpo; una ausencia a las que se suman las de Kostas Sloukas o Nick Calathes. Aún así Vasileios Spanoulis contará con un elenco de garantías e el que destacan nombres como Dinos Mitoglou; Tyler Dorsey, a pesar de no estar jugando con el Olympiacos por la situación conflictiva que mantiene con el club; Kostas Papanikolau; o Vassilis Toliopoulos.

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Será pues un enfrentamiento de mucho nivel individual, acorde a la condición de clásico europeo en el que se ha convertido ya que ambos equipos se conocen a la perfección y se han visto las caras en muchas ocasiones, las dos últimas con victoria griega en la fase de grupos del Eurobasket del 2025 y en la primera vuelta de la presente eliminatoria de clasificación continental disputada en agosto en Atenas. EFE