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María Jesús Ezquerro

Barcelona, 28 nov (EFE).- La crisis de Rodalies ha cambiado el mapa de la movilidad en Cataluña: los viajeros han pasado del tren al bus y al coche compartido, mientras cada vez son más los que se organizan entre sí mediante las redes sociales para sobrevivir al caos que día sí y día también vive la red ferroviaria en la comunidad.

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La fuga de usuarios de Rodalies, a golpe de incidencias y retrasos por la meteorología adversa, los robos de cable o los paros de maquinistas, es una constante desde hace ya meses, pero se agudizó el pasado octubre, cuando perdió más de dos millones de viajeros respecto al mismo mes de 2025, lo que supone una caída del 25 %.

Una parte de los usuarios ha optado por migrar a la carretera, saturando líneas de autobuses interurbanos que conectan con Barcelona, como las que vienen del Maresme, en los que es fácil ver a usuarios de pie y sentados en el suelo en las horas punta, mientras las colas ante las paradas cada vez son más largas.

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Es el caso de la línea entre Mataró y Barcelona, que se nutre de pasajeros cansados ya de los retrasos de la R1. Los usuarios lamentan que los buses, en las horas punta, pasan completos desde las primeras paradas y ya no es posible entrar en ellos.

Frente a los problemas para moverse en tren, los usuarios se han organizado creando plataformas ciudadanas que defienden mejoras en las conexiones de sus comarcas, como Moviment 807, Millorem Bus Baix Maresme o Moviment 11 Mataró, que han llevado sus reivindicaciones incluso hasta el Parlament.

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Los grupos de WhatsApp de los usuarios se han convertido en herramientas imprescindibles para tener información en tiempo real de los problemas de tráfico y la respuesta que da la empresa concesionaria del servicio, sobre todo en las jornadas de huelgas ferroviarias.

"Reivindicamos buses articulados de más capacidad y seguridad en el transporte. La gente va de pie en hora punta. Vamos como sardinas en lata", asegura a EFE Rosa Martínez, una de las portavoces de Millorem Bus Baix Maresme.

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Para hacer frente a estas demandas, el Govern ha reforzado dos líneas de autobús del Alt Maresme -la 618, que une Pineda de Mar, Calella y Sant Pol de Mar con Barcelona, y la 621, que conecta Tordera y Blanes con Barcelona- en el marco del segundo plan de choque del bus interurbano, que se pondrá en marcha el próximo lunes, 30 de noviembre.

Diana, estudiante de Granollers (Barcelona) que ha cambiado Rodalies por el bus, explica también a EFE que la línea que utiliza a diario "funciona bien, con retrasos de no más de 15 minutos", aunque los días en que Renfe colapsa "todo cambia y se forman colas larguísimas que dejan a mucha gente sin poder subir en la primera parada".

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En declaraciones a EFE, la vicepresidenta de la Asociación para la Promoción del Transporte Público (PTP), Mercedes Vidal, considera "muy grave" la situación de Rodalies y alerta del riesgo de que pueda caer de los cien millones de usuarios anuales "por primera vez en este siglo".

En 2024 llegó a 117,4 millones y bajó hasta los 111,6 millones en 2025.

Esta especialista en ecología urbana y movilidad sostenible señala que no se veía una caída tan pronunciada de viajeros en el transporte público desde la crisis económica de 2007 (con la excepción de la pandemia), aunque entonces todos los modos sufrieron la pérdida, mientras que ahora sólo retrocede el tráfico en tren.

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"A partir de 2014-2015 empezaron a recuperarse los usuarios en todo el transporte público y Rodalies subía también, aunque a un ritmo inferior por los problemas que arrastra, pero eso se truncó. Ahora es el único que pierde usuarios", asegura.

Las obras en la infraestructura ferroviaria, que se aceleraron a partir de 2019 tras décadas de falta de inversión, "han empeorado la situación", apunta. "Es una paradoja. La inversión ha llegado demasiado tarde para evitar la quiebra del sistema", afirma.

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Pese a todo, cree que la pérdida de viajeros es "coyuntural" y que éstos volverán al tren cuando se completen las obras que se llevan a cabo, algunas de tanta envergadura como el desdoblamiento de la R3, y se recupere la confianza perdida. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8022683620 )