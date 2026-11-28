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Mérida, 28 nov (EFE).- La Brigada Extremadura XI ha despedido en la Base General Menacho de Bótoa (Badajoz) a unos 400 militares del contingente español que participará en la misión de despliegue terrestre de la OTAN en el Flanco Este (Letonia).

El acto, presidido por el general jefe de la Brigada, Álvaro Díaz Fernández, ha contado con la participación del contingente, al mando del teniente coronel Francisco José Villanueva Amado, y ha incluido una parada militar y el posterior desfile de la fuerza.

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El contingente está compuesto por 630 militares, procedentes de más de 43 unidades del Ejército de Tierra, de los que cerca de 400 efectivos pertenecen a unidades de la Base General Menacho, según ha informado la Oficina de la Brigada Extremadura en nota de prensa.

Esta será la quinta ocasión en la que la Brigada Extremadura XI participa en la misión en Letonia.

Durante el despliegue actual se celebrará, además, una efeméride especialmente significativa ya que en 2027 se cumplirán diez años del inicio de la presencia del Ejército de Tierra en Letonia, cuando esta misma brigada fue designada para la primera vez que el Ejército de Tierra desplegaba en misión internacional a sus unidades con algunas de sus principales plataformas de combate.

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Destaca que esta continuidad refleja la experiencia acumulada, la preparación de las unidades y el compromiso mantenido por el Ejército de Tierra con las operaciones multinacionales de la OTAN. EFE