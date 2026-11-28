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Valladolid, 28 nov (EFE).- Un joven de unos 20 años ha resultado herido grave este sábado tras caerse una plataforma de unos seis o siete metros de altura en la que se encontraba subido en un centro de tratamiento de residuos de la carretera N-601 de Valladolid.

Según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2, el suceso se ha producido en torno a las 8:15 horas cuando el joven, tras la caída, ha quedado insconsciente y herido en la cabeza.

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La sala de operaciones del 1-1-2 ha avisado a Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado una UVI móvil.

El personal sanitario ha atendido al joven que ha sido trasladado al Hospital Río Hortega en UVI móvil. EFE