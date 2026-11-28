Guardar

Vigo, 28 nov (EFE).- El técnico del Celta, Claudio Giráldez, mostró este sábado su admiración por Íñigo Pérez, de quien no tiene duda que triunfará como preparador del Villarreal porque es “un gran entrenador”.

“Enfrentarme a él siempre es una buena noticia y un reto deportivo. A veces tenemos la suerte de ganar y otras veces no, pero siempre son partidos muy bonitos porque nos lleva al límite en la preparación y durante el partido”, expuso en rueda de prensa.

PUBLICIDAD

Giráldez espera que ambos técnicos, los más jóvenes de LaLiga, mantengan “una rivalidad” durante muchos años porque eso significará que siguen enfrentándose “en categorías y partidos importantes”.

“Es amigo, un referente en muchas cosas y una persona espectacular. Íñigo es un gran entrenador. Ha hecho una última temporada muy buena con el Rayo y ahora está construyendo un equipo que va a ser un equipazo, que es el Villarreal”, declaró.

PUBLICIDAD

Al entrenador gallego le gusta que comparen a su equipo con el conjunto castellonense porque “es una de las mejores plantillas de la Liga y uno de los clubes que mejor están haciendo las cosas en los últimos años”.

“Que nos comparen porque estamos haciendo cosas bien y no estamos encontrando resultados me parece también una buena señal, porque implica que los resultados acabarán llegando. Que nos midan con Íñigo me parece igualmente positivo. Ojalá al Villarreal le vaya muy bien a partir de este partido porque creo que está haciendo muchas cosas bien, lo merece. Creo que acabará encontrando la estabilidad en los resultados porque está mejorando mucho su juego”, indicó.

PUBLICIDAD

Giráldez ve clave que sus jugadores entiendan “tácticamente” lo que requerirá el partido y, sobre todo, que sean “efectivos” en las áreas porque ahí puede estar la diferencia.

El preparador celeste dijo que la derrota ante el Bournemouth fue “un palo”, por eso durante esos días han hablado para analizar la “floja” segunda parte que realizaron y, sobre todo, superar ese “doloroso” resultado.

PUBLICIDAD

“Los resultados llegan cuando estás estable, confías e insistes. Por ahí van los tiros, creo que tenemos que centrarnos en el proceso porque creo que estamos haciendo muchas cosas muy bien en prácticamente todos los partidos y ese es el camino para que vayan llegando los resultados”, comentó.

En este sentido, recetó “tranquilidad” para encontrar los buenos resultados: “Hay que estar tranquilos, confiar en los jugadores, en lo que hacemos y en la plantilla que tenemos.

PUBLICIDAD

“Creo que demostramos partido a partido que tenemos muchas opciones de llevarnos los tres puntos, pero estamos teniendo demasiados momentos en los que se nos escapan. Desde esa tranquilidad tenemos que encontrar los resultados”, ahondó.

Pese a que su equipo está al borde de la eliminación europea y con un solo punto de ventaja sobre la zona de descenso en LaLiga, Giráldez está “muy contento” con lo que veo a nivel futbolístico.

PUBLICIDAD

“Salvo la intensidad del partido del Rayo, la primera parte de Elche y la segunda parte del otro día, que tiene más que ver con una cuestión de mentalidad que de juego, el equipo está compitiendo bien, creciendo, dominando muchas partes de los partidos”, sentenció. EFE

dmg/jap