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Bolonia (Italia), 28 nov (EFE).- España e Italia se volverán a enfrentar el domingo, un año después y en el mismo escenario, en la final de la Copa Davis en Bolonia, un enfrentamiento que cambia de protagonistas respecto a entonces, con la excepción de Flavio Cobolli, y en la que los españoles buscan revancha, esta vez con Carlos Alcaraz.

El equipo español liderado por David Ferrer llega tras vencer en cuartos de final a Austria y en semifinales a Gran Bretaña, los dos en dos partidos, mientras que Italia afronta la final tras sufrir contra Corea del Sur y contra República Checa en tres encuentros.

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En la edición pasada, sin Alcaraz y sin Jannik Sinner, el combinado transalpino venció en dos partidos.

Primero, Berrettini ganó a Pablo Carreño y Flavio Cobolli fue el héroe italiano al cerrar la eliminatoria contra Jaume Munar y portar la cuarta 'ensaladera' a su país, la tercera consecutiva.

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Aunque los protagonistas este año en el equipo español, al menos en la modalidad de individuales, son otros: Carlos Alcaraz, ausente el año pasado por lesión, y Rafa Jódar, que debuta en la competición.

Enfrente, el murciano, previsiblemente, podría enfrentarse a Cobolli, y Jódar a Lorenzo Musetti, héroe este año de los italianos, que ganó sus dos partidos individuales en las eliminatorias contra Corea del Sur y República Checa, en este último también formando doble con Andrea Vavassori para dar un agónico pase a la final a Italia.

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Si el partido se va a dobles, España podría salir con Marcel Granollers y Pedro Martínez, o, en su defecto, con Alcaraz, y los italianos con el doblista Andrea Vavassori y Musetti o Matteo Berrettini.

Ambas selecciones se enfrentaron en catorce ocasiones, con un balance de ocho victorias para los italianos y seis para los españoles. EFE