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Vigo, 28 nov (EFE).- El internacional paraguayo Hugo Cuenca, futbolista del Celta Fortuna, recibió este sábado el alta médica tras recuperarse de la elongación muscular que sufrió en el sóleo de la pierna izquierda durante el partido que enfrentó a su selección con Japón.

La vuelta del centrocampista es una gran noticia para Fredi Álvarez, que no podrá contar con Stefan Bajcetic, que se lesionó en el último partido liguero contra el Real Valladolid.

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Además, el técnico celeste avanzó que Ángel Arcos, Hugo Burcio y Andrés Antañón tampoco jugarán en Oviedo porque serán convocados por Claudio Giráldez.

“Burcio lo que sabemos es que no contaremos con él hasta que se recupere Miguel Román. Luego veremos, igual tampoco lo volvemos a ver. Tanto Ángel Arcos como Antañón hasta después de la Copa no van a estar disponibles con el Fortuna, como mínimo”, explicó Fredi Álvarez. EFE

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