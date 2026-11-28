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Laura Camacho

Madrid, 28 nov (EFE).- La talla románica de madera del siglo XIII de una virgen robada hace 47 años de la parroquia de Meoz, una minúscula aldea navarra de apenas 15 habitantes, ya está en España protegida por la Policía Nacional después de casi medio siglo de exilio forzado.

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Un exilio en el que esta arcaica pieza ha pasado por manos de anticuarios y ferias de arte desde París a Londres, Amberes, Maastricht o un pequeño pueblo del norte de Inglaterra.

Ahí, en Bishop Auckland, fue descubierta recientemente en el catálogo digital del museo The Auckland Project, una organización benéfica administrada por una junta de patronos que impulsa el patrimonio histórico y que cuenta con una valiosa galería de arte español, entre los que se congregan cuadros de Velázquez, Zurbarán, El Greco, Murillo o Ribera.

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Junto a estas obras, se exhiben tallas religiosas españolas desde la Edad Media hasta el siglo XIX. La virgen de Meoz era una de ellas, una talla de madera de nogal policromada y dorada, de 54 centímetros, sentada, sin antebrazos y sin niño, robada por René Alphonse van den Berghe, el ladrón de obras de arte conocido como Erik el Belga que murió en 2020 tras una intensa vida de robos de arte por los que llegó a obtener hasta el perdón de un sacerdote.

Del destierro de la virgen de la parroquia de San Pedro de Meoz y de cómo ha sido recuperada se van conociendo algunos detalles, según reconstruyen para la Agencia EFE la directora del servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra, Alicia Ancho, y la jefa de la Brigada de Patrimonio de la Policía Nacional, Montserrat de Pedro.

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"Es la historia de horas de trabajo y del empeño de varios historiadores buenísimos en Navarra, pero sobre todo de una de ellas, de Amaia Vicente, que lleva años rastreando para dar con la talla y con otras 300 obras del patrimonio foral que están en paradero desconocido", enfatiza Ancho, al frente de un proyecto puesto en marcha hace seis años para localizar este tipo de piezas.

Ancho relata a EFE que en este trabajo técnico de ver cientos de catálogos de colecciones de arte, la historiadora le dijo hace más de un mes: "Creo que he localizado a nuestra virgen".

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La sospecha se transmite de inmediato a Clara Fernández-Ladreda Aguadé, la mayor especialista en imaginería mariana medieval de Navarra y la que más conoce la talla, toda vez que la virgen de Meoz fue la protagonista de su tesis doctoral.

Ella reafirma que el hallazgo puede ser positivo -se cotejan fotografías de la talla y archivos previos al robo- y Ancho pone en alerta a la Brigada de Patrimonio de la Policía que inicia las gestiones para traerla de vuelta.

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Un viaje de regreso en el que no ha habido objeciones por parte de The Auckland Project, aseguran tanto la jefa policial como la responsable del Patrimonio del Gobierno foral que comienzan a trazar el viaje de 47 años de la virgen fuera de su aldea.

Tras desaparecer de la parroquia en 1979, las primeras pistas la sitúan en 1982 en una bienal de París, primer destino habitual de las piezas robadas por Erik el Belga de iglesias de la España rural.

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Durante décadas, su paradero se desdibuja aunque las conjeturas de los expertos es que la talla haya estado en manos de anticuarios europeos por Bélgica, entre otros países, porque en 2012 fue vendida por un anticuario belga llamado Bernard Descheemaker, y luego pasó a los fondos de la Galería Daniel Kanz de Londres en 2017.

De ahí fue adquirida por The Auckland Project. Posteriormente es exhibida en varias ferias de arte, entre ellas la celebrada en Maastricht en 2020 y a partir de 2024 se expone en la llamada Spanish Gallery de Bishop Auckland (Inglaterra).

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Aunque los expertos aún no la han visto "en directo" ni han hecho un estudio pormenorizado de su estado, Alicia Ancho se muestra muy optimista porque la virgen "tiene muy buena pinta" y parece que "no ha sido tuneada", algo que suele pasarles a las piezas robadas.

"Hay piezas que se les rasca la policromía o que se pintan", lamenta. En otras ocasiones, se han encontrado con obras españolas que se presentan como italianas o francesas, una práctica que seguía Erik el Belga para "colocar" la ingente mercancía que robó en España y que precisamente impulsó la creación de la investigación policial.

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Y es que los robos de Erik el Belga en los años 60, 70 y principios de los 80 fueron el germen de la Brigada de Patrimonio de la Policía que en 2027 cumplirá cincuenta años.

Con adelanto les ha llegado este regalo, la recuperación de la virgen de Meoz que, al tratarse de una pieza robada, pasa automáticamente a pertenecer a Patrimonio Nacional que será quien decida si la cede como así desea Navarra a la catedral de Pamplona. EFE

(foto)