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Málaga, 28 nov (EFE).- La titularidad del centrocampista sueco del Málaga Jens Cajuste, por primera vez en lo que va de temporada, es la principal novedad del duelo que enfrenta a los malaguistas con el Athletic Club este sábado en el estadio de La Rosaleda en la jornada 14 de LaLiga EA Sports.

El técnico del Málaga, Juan Francisco Funes, apuesta por Cajuste, y por un cambio de sistema con cuatro defensas y otros cuatro centrocampistas, con Dani Lorenzo en la media punta y Adrián Niño en el ataque.

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Por su parte, el entrenador del Athletic Club, Edin Terzic, introduce hasta tres cambios, uno de ellos en la zona defensiva.

El central Aitor Paredes y los centrocampistas Iñigo Ruiz De Galarreta y Beñat Gerenabarrena, regresan a la titularidad en detrimento de Yeray, Sancet y Prados.

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Funes ha elegido como titulares a Alfonso Herero; Puga, Murillo, Recio, Salinas; Larrubia, Izan Merino, Cajuste, Joaquín; Dani Lorenzo y Niño.

Terzic ha escogido un once formado por Unai Simón, Rincón, Paredes, Laporte y Yuri Berchiche; Berenguer, Gerenabarrena, De Galarreta, Sancet, Nico Williams e Iñaki Williams. EFE

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