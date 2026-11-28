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València/Ibiza, 28 nov (EFE).- El remolcado del buque Med Emre, propiedad de la naviera turca YMN, que volcó en la noche del miércoles cerca de Ibiza con 7.000 toneladas de gasóleo a bordo, ha comenzado ya y se prevé que llegue al puerto de Cartagena (Murcia) el próximo lunes, y hasta el momento no se ha detectado contaminación.

Fuentes del Ministerio de Transportes han precisado que las labores arrancaron en la jornada del viernes a las 18.00 horas y el remolque se está realizando a muy baja velocidad, de entre 1 y 2 nudos, con "todas las precauciones".

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La inspección de todos los parámetros del caso y flotabilidad son positivos y permanecen estables y hasta el momento no se ha detectado contaminación.

Se está monitorizando una mancha de combustible ya envejecido en la zona de zozobra, de 5 x 0,5 millas, de baja intensidad, según Transportes.

El buque de Salvamento Marítimo Clara Campoamor se encuentra junto al buque siniestrado para conducirlo boca abajo hasta su destino final en el puerto murciano, el único que, según el Ministerio de Transportes, reúne los requisitos técnicos para acogerlo y extraer su carga.

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Según los datos de las aplicaciones abiertas de seguimiento de buques vía satélite, los barcos de arrastre y el accidentado han completado en las últimas horas una decena de millas.

La ruta que tendrán que completar hasta llegar a su destino, la dársena de Escombreras de Cartagena, es de aproximadamente 140 millas náuticas.

Desde el Ministerio han informado que hoy han continuado las reuniones del grupo de coordinación entre las distintas administraciones involucradas. En ellas participan los técnicos de los organismos competentes de los gobiernos de la Región de Murcia, la Comunitat Valenciana y las Illes Balears, las delegaciones del Gobierno, los ministerios para la Transición Ecológica y Reto Demográfico e Interior, la autoridad portuaria de Cartagena y el armardor.

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Estas reuniones continuarán en los próximos días para compartir la evolución del proceso de recuperación del buque de manera constante y coordinar las actuaciones necesarias, han agregado.

La capitana marítima de Valencia, Elena Delgado, indicó ayer que el barco podría llegar a su destino el próximo lunes.

El traslado al puerto de Cartagena, en concreto a la dársena de Escombreras, se ha decidido tras comprobarse la integridad y flotabilidad del buque y constatarse que los trabajos necesarios no se pueden abordar en alta mar.

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Un equipo de buzos se había desplazado este viernes hasta el barco para evaluar su estado y analizar las opciones de rescate.

Los análisis técnicos muestran, según el Ministerio de Transportes, que el puerto de Cartagena es el único que reúne las condiciones de profundidad, espacio, resistencia y seguridad para acoger el buque.

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El dique suroeste tiene 35 metros de profundidad a solo 7 metros del borde superior del muelle, proporciona un abrigo en calma y permite extraer la carga en un entorno controlado.

Además, Cartagena dispone de una base de Salvamento Marítimo especializada en la lucha contra la contaminación y las empresas petroquímicas de la zona pueden tratar el combustible que se extraiga.

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La retirada del combustible y el reflotamiento del buque se prolongarán durante varias semanas.

El barco volcó el miércoles a unas 15 millas náuticas del puerto de Sant Antoni (Ibiza), en un accidente que causó nueve heridos y la muerte del jefe de máquinas del buque.

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La capitana marítima de Valencia vinculó el siniestro con el mal tiempo -esa noche había olas de cuatro metros-, pero se ha referido también a "actuaciones a bordo por parte de la tripulación".

En concreto, se refirió la posibilidad de que se dejaran abiertas las tapas de registro de los tanques de lastre en una de las bandas del buque, lo que podría haber facilitado la entrada del agua y habría provocado la escora del barco.

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Durante toda la jornada, las comunidades autónomas implicadas han mostrado sus reparos a que el buque pudiera terminar en alguno de sus puertos.

Este sábado el Gobierno murciano ha anunciado que presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid un recurso para pedir medidas cautelarísimas que impidan la llegada del barco al puerto de Cartagena.

"No nos quedaremos quietos, no podemos hacerlo, tienen que buscar una alternativa", porque un "peligro potencial se dirige a la costa murciana, un riesgo medioambiental cierto y evidente, y cada minuto que pasa, está más cerca", ha afirmado López Miras en rueda de prensa en Cartagena. EFE