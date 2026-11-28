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Sevilla, 28 nov (EFE).- El delantero colombiano Cucho Hernández será nuevamente la referencia en ataque del Betis en el partido que disputa este sábado en La Cartuja ante el Rayo Vallecano, que sale con una defensa de cuatro con Adriá Pedrosa en el lateral izquierdo y la vuelta de Álvaro García al extremo zurdo.

El Betis forma con Álvaro Valles; Bellerín, Marc Bartra, Natan, Junior; Marc Roca, Pablo Fornals; Antony, Isco, Abde; y Cucho Hernández.

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Por su parte, el once del Rayo Vallecano en La Cartuja es el siguiente: Audero; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Pedrosa; Unai López, G. Bouaré; De Frutos, Isi, Álvaro; y Camello. EFE