Sevilla, 28 nov (EFE).- El delantero colombiano Cucho Hernández será nuevamente la referencia en ataque del Betis en el partido que disputa este sábado en La Cartuja ante el Rayo Vallecano, que sale con una defensa de cuatro con Adriá Pedrosa en el lateral izquierdo y la vuelta de Álvaro García al extremo zurdo.
El Betis forma con Álvaro Valles; Bellerín, Marc Bartra, Natan, Junior; Marc Roca, Pablo Fornals; Antony, Isco, Abde; y Cucho Hernández.
PUBLICIDAD
Por su parte, el once del Rayo Vallecano en La Cartuja es el siguiente: Audero; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Pedrosa; Unai López, G. Bouaré; De Frutos, Isi, Álvaro; y Camello. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
La jornada de reflexión de las elecciones generales, en directo: Feijóo acudirá a Ceuta este sábado para cumplir un compromiso con Vivas y mostrar “apoyo y solidaridad” a la ciudad
Este sábado ya no se puede hacer campaña para el 29-N, así que los políticos aprovechan el día para descansar antes de la jornada del domingo
Alerta alimentaria por fragmentos de vidrio en pipas y mezclas de frutos secos en marcas como El Corte Inglés, Alcampo o Lidl
La recomendación para quienes conserven alguno de ellos en casa es no consumirlo y comprobar el número de lote
Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 28 noviembre
Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores
La amistad más allá de la política: “Es más importante lo que construimos entre nosotros que tener la razón”
Santiago y Jesús hablan con ‘Infobae’ sobre cómo influyen sus diferencias ideológicas en su amistad
Sin horno y con una textura irresistible: así se prepara esta tarta fría de melocotón y mascarpone
El postre requiere pocos pasos pero un reposo prolongado en la nevera para lograr la consistencia adecuada antes de desmoldar
MÁS NOTICIAS