Guardar

Río de Janeiro, 28 nov (EFE).- Corinthians y Grêmio disputarán este domingo un encuentro decisivo en la penúltima jornada del Campeonato Brasileño, que puede dejar a uno de los dos históricos clubes al borde del descenso.

Ambos equipos llegan igualados con 41 puntos y conscientes de que una victoria representaría un paso decisivo hacia la salvación.

PUBLICIDAD

Corinthians parte con ventaja, pues ocupa la decimoquinta posición en la clasificación por diferencia de goles. Grêmio, en cambio, está un puesto por debajo, justo al borde de la zona de descenso.

Los dirigidos por el neerlandés Clarence Seedorf podrían asegurar matemáticamente su permanencia este mismo fin de semana si vence a Grêmio en casa y si Internacional y Mirassol, ya en la zona de descenso, pierdan sus respectivos encuentros frente a Athletico Paranaense y Bragantino, ambos entre los diez primeros.

PUBLICIDAD

Mirassol, que también suma 41 puntos, ocupa la decimoséptima plaza, mientras que Internacional, con 38 unidades, un puesto más abajo, tiene opciones matemáticas de salvación.

Remo y Chapecoense ya perdieron la opción y en la próxima temporada jugarán en la segunda división.

El conjunto de Porto Alegre, en cambio, no podrá garantizar matemáticamente su continuidad en la máxima categoría.

Para mantenerse vivo tendrá que ganar el domingo en suelo paulista, cruzar los dedos para que Mirassol e Inter pierdan el domingo, ganar o empatar en la última jornada cuando reciba a Mirassol y rezar para que Internacional pierda en el encuentro con Cruzeiro. EFE

PUBLICIDAD