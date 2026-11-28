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València, 28 nov (EFE).- El remolcado del buque Med Emre, propiedad de la naviera turca YMN, que volcó en la noche del `pasado miércoles cerca de Ibiza con 7.000 toneladas de gasóleo a bordo, ha comenzado ya y se prevé que llegue al puerto de Cartagena (Murcia) el próximo lunes.

El buque de Salvamento Marítimo Clara Campoamor se encuentra junto al buque siniestrado para conducirlo hasta su destino final en el puerto murciano, el único que, según el Ministerio de Transportes, reúne los requisitos técnicos para acogerlo y extraer su carga.

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La decisión de la Dirección General de la Marina Mercante cuenta con el rechazo del Gobierno de Murcia.

Según han informado a EFE fuentes de la naviera turca, los trabajos de remolcado han dado comienzo ya.

La capitana marítima de Valencia, Elena Delgado, indicó este vierns que el barco podría llegar a su destino el próximo lunes.

El traslado al puerto de Cartagena, en concreto a la dársena de Escombreras, se ha decidido tras comprobarse la integridad y flotabilidad del buque y constatarse que los trabajos necesarios no se pueden abordar en alta mar.

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Un equipo de buzos se había desplazado este viernes hasta el barco para evaluar su estado y analizar las opciones de rescate.

Los análisis técnicos muestran, según el Ministerio de Transportes, que el puerto de Cartagena es el único que reúne las condiciones de profundidad, espacio, resistencia y seguridad para acoger el buque.

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El dique suroeste tiene 35 metros de profundidad a solo 7 metros del borde superior del muelle, proporciona un abrigo en calma y permite extraer la carga en un entorno controlado.

Además, Cartagena dispone de una base de Salvamento Marítimo especializada en la lucha contra la contaminación y las empresas petroquímicas de la zona pueden tratar el combustible que se extraiga.

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La retirada del combustible y el reflotamiento del buque se prolongarán durante varias semanas.

La capitana marítima de Valencia vinculó el siniestro con el mal tiempo -esa noche había olas de cuatro metros-, pero se ha referido también a "actuaciones a bordo por parte de la tripulación".

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En concreto, se refirió la posibilidad de que se dejaran abiertas las tapas de registro de los tanques de lastre en una de las bandas del buque, lo que podría haber facilitado la entrada del agua y habría provocado la escora del barco.

Durante toda la jornada, las comunidades autónomas implicadas han mostrado sus reparos a que el buque pudiera terminar en alguno de sus puertos.

El barco volcó a unas 15 millas náuticas del puerto de Sant Antoni (Ibiza) y ahora ya se mueve en dirección a Murcia.

El accidente causó la muerte del jefe de máquinas del buque y nueve heridos. EFE