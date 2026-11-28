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Carla P. Gumbau

Madrid, 28 nov (EFE).- Las periodistas Sara Canals y Marina García Diéguez son las primeras voces que componen la colección literaria 'Ciudades contadas' que, de la mano de la editorial GeoPlaneta, visita diferentes ciudades desde el punto de vista de las periodistas corresponsales.

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'Descifrando Washington' es el título que Canals, que fue corresponsal de la Cadena Ser en la capital de EE.UU., ha elegido para su libro, una recopilación de historias que componen las diferentes facetas de una ciudad donde "la política lo empaña todo".

"Las gastronomía está empañada por la política, el espionaje lo alimenta la política y puedes leer las crisis del momento en función de lo que ves en la calle", describe Canals.

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A pesar de esto, su objetivo en este libro, dibujando en cada capítulo una faceta diferente de la ciudad, como la cultural o la gastronómica, pretende "huir del día a día de la política para conocer a gente y lugares interesantes".

García Diéguez, que cubre la información italiana para la Ser, Telecinco y Cuatro, entre otros medios, opta por una manera mucho más narrativa de contar Roma. En cada capítulo de 'Volver a Roma', la autora inspecciona la ciudad a través de sus diferentes barrios.

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"Quería tener la oportunidad de mostrar una ciudad que es mucho más que el centro histórico y los monumentos. Enseñar la periferia, donde ocurre la vida real. Roma es una ciudad muy literaria y romántica, tal vez por eso el libro ha salido mucho más íntimo de lo que pretendía", comenta.

Tanto García como Canals han sido testigos de dos de los cambios políticos más significativos de los últimos años a nivel internacional: los gobiernos de Giorgia Meloni y Donald Trump.

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Para Canals la victoria de Trump en 2024 fue algo que "nadie se esperaba" que ocurriera con "tanta fuerza", especialmente tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

En su libro se puede leer el testimonio de un policía que casi murió aplastado durante dicho altercado, pero también la impunidad de los insurrectos, que se pasean por la ciudad con el indulto impreso y colgado al cuello.

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"En España no pensamos en el asalto al Capitolio, se ha legitimado, pero hay militantes ultras que ya se están organizando para protestar en el Capitolio cuando los congresistas y senadores tomen posesión el 3 de enero", advierte.

Sin embargo, Canals subraya la presencia de la ola reivindicativa en la ciudad sobre la fuerza MAGA: "En las calles predomina, desde luego, el espíritu de lucha y de reivindicación hacia todo lo demócrata".

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Respecto a lo que le espera a Washington en 2028 y tras la victoria demócrata en las elecciones de medio mandato, Canals no cree que se vea "el arco del triunfo" que Trump busca construir en la ciudad.

"Creo que no se saldrá con la suya, pero tampoco pondría la mano en el fuego, porque Trump va a intentar aprovechar estos dos últimos años que le quedan en todos los sentidos", valora.

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Antes de Trump, la derecha comenzó su ola de expansión mundial en Italia, con la llegada al poder de Giorgia Meloni.

García relaciona Italia con el concepto de "laboratorio político" por como el país "anticipó este fenómeno de los grandes líderes mundiales y de la ultraderecha".

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Es por eso que García destaca que las próximas elecciones de 2027 y lo que ocurra con Meloni -que tiene a las calles "descontentas"- "puede dar pistas" de lo que pasará en el resto del mundo.

El caso de García es especialmente significativo, ya que ser corresponsal en Roma implica cubrir los acontecimientos que ocurren en Italia y un país más, la Ciudad del Vaticano.

Cubrir el cónclave de 2025 y la elección del papa León XIV después del fallecimiento del papa Francisco, fue algo "muy emocionante" de hacer: "Uno espera toda una corresponsalía en Roma a que suceda una cosa así para contarlo".

"Durante el cónclave preguntabas a los cardenales y te decían que buscaban un papa conciliador, que uniese los dos mundos de la Iglesia, que asentase los cambios que había iniciado el papa Francisco, y eso es justo lo que representa este papa", añade.

Con estos libros, las corresponsales no solo aportan una mirada detenida a la actualidad, sino la mirada de quien "vive experiencias y conoce a gente que otras personas no pueden", puntualiza Canals.

"En el mundo del turismo, donde todo es listas de Instagram y de TikTok de los diez mejores sitios para comer en una ciudad, reivindico las ciudades hechas de historia", concluye García. EFE