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Almería, 28 nov (EFE).- La Audiencia de Almería ha condenado a cinco años de prisión al patrón de una patera que quedó durante horas a la deriva con 22 personas a bordo tras sufrir un pinchazo en uno de sus flotadores, por lo que los ocupantes se turnaron para volver a inflarlo mientras seguía entrando agua en la embarcación.

La sentencia de la Sección Segunda, a la que ha tenido acceso EFE, lo declara autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, agravado por haber puesto en peligro la vida de los ocupantes. La Fiscalía había pedido siete años de cárcel y la defensa, la absolución.

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La patera salió de una playa argelina hacia las 03.30 horas del 7 de diciembre de 2025. Era una semirrígida de entre seis y siete metros de eslora, con un motor de 40 caballos, en la que viajaban 22 ciudadanos argelinos, incluido el condenado.

El rescate se produjo hacia las 14.40 horas del día siguiente, cerca de la costa almeriense, con intervención de Salvamento Marítimo.

La embarcación carecía de medios de achique y de comunicación para pedir auxilio, y tampoco llevaba chalecos para todos. Los ocupantes viajaban junto a bidones deteriorados que derramaban gasolina, sin medios para combatir un incendio, y parte de la travesía discurrió de noche, con olas de hasta 1,25 metros.

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El tribunal considera probado que el acusado colaboraba con una organización que trasladaba personas desde Argelia a cambio de dinero. Pilotaba la patera, manejaba la brújula y daba instrucciones a los pasajeros sobre dónde colocarse y cómo ayudarle a repostar.

Dos testigos protegidos lo identificaron como la única persona que llevó el timón y manejó la brújula. Uno de ellos aportó grabaciones en las que se le ve pilotando. La Audiencia también valoró los informes de la Policía Nacional y de un inspector de Seguridad Marítima sobre el peligro que corrieron los ocupantes.

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La Sala atribuye a la intervención de los equipos de salvamento que no hubiera muertos ni heridos graves.

La defensa sostuvo que el acusado era menor de edad. La Audiencia ya había rechazado ese argumento antes del juicio tras recibir un informe radiológico que le atribuía una edad ósea superior a 19 años en septiembre de 2026, del que dedujo que era mayor de edad cuando ocurrieron los hechos. EFE

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