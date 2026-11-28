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Los candidatos vascos a las elecciones generales de este 29N se relajarán este sábado, día de reflexión, en compañía de sus familias y amigos, para coger fuerzas de cara al domingo, jornada electoral, tras dos semanas intensas de campaña.

Comidas familiares y pintxos con la cuadrilla, actividades culturales, paseos por la naturaleza, y hacer compras son los quehaceres a los que se dedicarán los aspirantes al Congreso y al Senado por Euskadi.

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Algunos de ellos tienen previsto, además, participar en las movilizaciones organizadas contra el crimen de una mujer de 34 años en Bilbao a manos de su expareja, que ha conmocionado a los vascos el viernes de fin de la contienda electoral.

La cabeza lista del PNV al Congreso por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, aprovechará el sábado de descanso para acudir al Mercado de San Martín en Donostia/San Sebastián a las 10.30 horas, mientras que la número uno de la candidatura de EH Bildu al Congreso por Gipuzkoa, Oihana Etxebarrieta, estará a las 11.00 horas en el puente de la Ribera de Bilbao junto al mercado.

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El exlehendakari y cabeza de lista del PSE-EE al Congreso de los Diputados por Bizkaia, Patxi López, tiene previsto descansar y estar con la familia. Por la mañana, saldrá a darse un paseo con su mujer, Begoña, y a hacer unas compras, y por la tarde, irá con su cuadrilla a celebrar el cumpleaños de un amigo.

La número uno de la candidatura socialista a la Cámara baja, Rafaela Romero, compartirá este sábado con su familia, a la que ha tenido "abandonada" durante estas dos semanas. Por la mañana, estará con su madre en el hospital, donde se encuentra ingresada desde hace bastantes días. Después, se irá a comer con la familia de su marido, el histórico dirigente del PSE, Jesús Eguiguren, a Azpeitia, donde le quieren hacer un "homenaje" tras la intensa contienda electoral.

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Por la tarde, se quedará en casa con su hija y su marido, con los que verá alguna película o serie y, posteriormente, leerá un poco. Su deseo, según ha asegurado, es terminar el día "tranquila para prepararse para la victoria final" el domingo.

El secretario general del PSE-EE de Álava y cabeza de lista al Congreso por este territorio, Javier Hurtado, afrontará la jornada de reflexión como un sábado más y mantendrá su rutina familiar habitual.

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Como cada fin de semana, acudirá a ver los partidos de sus hijos, uno a las 9.30 horas en Iruña de Oca y otro a las 15.30 horas en Ariznabarra, en Vitoria-Gasteiz. El resto del día lo dedicará a descansar y disfrutar en familia.

PP

Los cabezas de lista del PP vasco al Congreso de los Diputados por Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, Iñaki Oyarzabal, Jon Echeverría y Esther Martínez, pasarán la jornada de reflexión también en compañía de sus familias y amistades para "bajar el ritmo y disfrutar de la tranquilidad" tras la vorágine de la campaña.

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Oyarzabal se tomará unos pintxos a las 13.00 horas en el Bar Toloño, en la Cuesta de San Francisco de Vitoria-Gasteiz, mientras que Echeverría se tomará el aperitivo con amigos a las 11.30 horas en el Bar Scanner Sagüés de San Sebastián.

Por su parte, Martínez irá a hacer compras con su padre al Mercado de la Ribera de la capital alavesa, para "volver a lo cotidiano, a las conversaciones de siempre, al Bilbao de los mercados y de la gente que madruga" tras concluir la contienda electoral.

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La dirigente popular pretende pasearse entre los puestos del mercado, saludar a la gente y comprar productos de la tierra "disfrutando del ambiente de uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad".

FRENTE AMPLIO

Por parte de Frente Amplio-Fronte Zabala, Lander Martínez, candidato al Congreso por Bizkaia, visitará este sábado por la mañana el Museo de Bellas Artes de Bilbao en compañía de familiares y amigos, aprovechando su renovada oferta expositiva tras las obras de ampliación. De esta forma, dedicará la jornada a disfrutar de la cultura y de sus seres queridos.

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La aspirante por Gipuzkoa a la Cámara baja Rosa Rubio acudirá al mercadillo de Irún, como todos los sábados, para realizar la compra, y posteriormente, se reunirá con sus compañeras y compañeros del municipio para repartir las credenciales de los apoderados y apoderadas de la jornada electoral. Tras comer con su marido y su hija, disfrutará de su familia e irá al cine.

José Damián García-Moreno, candidato alavés al Congreso, por la mañana participará en una concentración de repulsa por el último asesinato machista ocurrido en Bilbao. Por la tarde, aprovechará para dar un paseo por el parque forestal de Zabalgana, en Vitoria-Gasteiz.

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Por su parte, Alba Gutiérrez, aspirante al Senado por Bizkaia, pasará la jornada con sus hijos y familiares, con quienes visitará Olentzeroren Baso Magikoa y comerá en Bilbao. Por la tarde, participará en la concentración convocada por el movimiento feminista en repulsa por el último asesinato machista ocurrido en Bilbao.

Samira Raiss, candidata al Senado por Gipuzkoa, hará una excursión a Peñas de Aia, donde aprovechará para desconectar y disfrutar de la naturaleza. El resto del día lo dedicará a estar con sus seres queridos tras dos intensas semanas de campaña electoral.

PODEMOS

Garbiñe Ruiz, cabeza de lista de la candidatura alavesa de Podemos al Congreso de los Diputados, quiere dedicar el sábado a estar con su familia, "recuperar un poco el tiempo que les he robado estas semanas y desconectar del ritmo de estos días".

"Tenemos pendiente poner el árbol de Navidad y aprovecharemos para hacerlo juntas, dar algún paseo por Gasteiz, ver las luces y disfrutar de un día tranquilo en casa con la familia", asegura Ruiz.

Por su parte, Jose Manuel de Pablos, que encabeza de lista de Podemos a la Cámara baja por Bizkaia, pasará el día en Santurtzi con la familia, sin hacer "ningún plan especial". Sacará a pasear a su perrita, verá alguna película, estara atento a las noticias y a las redes sociales, y continuará con la lectura del libro de Ángeles Guindel 'Los cuentos de la niña mosca'.

Maite Gartzia, número uno al Congreso por Gipuzkoa, entrenará en el tatami judo, deporte que practica desde hace siete años, para quitar el estrés de todos los días de campaña. También entrenará a sus hijos y verá por streaming el campeonato de España junior de Judo en el que participa su hijo, que se ha clasificado. Sobre todo, su intención es estar con su familia.