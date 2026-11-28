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Beatriz Retuerta

Hita (Guadalajara), 28 nov (EFE).- El 'Camino del Arcipreste de Hita', descrito en su obra universal ‘Libro de buen amor’, será pronto una realidad como ruta literaria pero también turística, histórica y patrimonial que pueda ser motor de desarrollo para las localidades que recorre a lo largo de tres provincias de tres comunidades, Guadalajara, Segovia y Madrid.

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El Camino del Arcipreste "es circular y está basado en las historias de las serranas con las que se encuentra el Arcipreste cuando va camino de Segovia cruzando la sierra”, explica a EFE el responsable de la Casa Museo del Arcipreste y guía oficial de la localidad de Hita, Ángel Luis Trillo.

Tras varios intentos para crearla en las últimas dos décadas, parece que se concretará en 2027: “Ahora vimos el momento, la buena acogida de la Diputación de Segovia, de Guadalajara y estamos en conversaciones con Madrid. También ha sido fundamental la existencia de la cátedra Arcipreste de Hita”, añade José Luis Helguera, segoviano y alcarreño de adopción y alma mater del proyecto.

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Tomando Alcalá de Henares como punto de partida, el Camino forma un circuito pasando por las localidades de Torrelaguna, Manzanares el Real y Lozoya, en Madrid; Segovia ciudad, Sotosalbos, El Espinar y Otero de Herreros, en la provincia segoviana, y Guadalajara ciudad, Hita, Cogolludo y Uceda, en Guadalajara.

El recorrido ha sido elaborado por la cátedra Arcipreste de Hita que sugiere, posteriormente, señalizar, incluir paneles con características y relaciones con el 'Libro de buen amor' y establecer una ruta cultural, patrimonial y turística, donde también se incluirá la gastronomía, señala a EFE el alcalde de Hita, Ignacio Ayuso.

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La cátedra Arcipreste de Hita nació hace tres años como una iniciativa académica, científica y cultural, dependiente de la Universidad de Alcalá impulsada por el Consistorio en colaboración con la Diputación de Guadalajara, para investigar, estudiar, difundir y poner en valor la figura de Juan Ruiz, el 'Libro de buen amor' y el patrimonio histórico y cultural medieval asociado a la villa de Hita.

Los integrantes de esta cátedra, cuya investigadora principal es la profesora titular de Didáctica de la Lengua y Literatura, Soraya García Esteban, han sido los encargados de diseñar el itinerario del Camino considerando fundamentalmente aquellos lugares que en el libro son citados como reales por donde el Arcipreste transita o en los que ambienta alguna de sus fábulas. Con ello han diseñado un mapa interactivo que puede consultarse en la web de la cátedra.

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El alcalde de Hita espera que “pueda fomentar y dar vida también a los pueblos de la ruta fijándonos en el Camino del Cid, que no sea algo pasajero sino un itinerario fijo, que tenga su salvoconducto y al final fomente la pequeña tienda o el pequeño restaurante”.

El pueblo de Hita tiene un importante patrimonio material, inmaterial y literario vinculado a Juan Ruiz, arcipreste de Hita, y a su obra del siglo XIV.

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“Para Hita, el Arcipreste y el 'Libro de buen amor' es algo fundamental”, afirma el responsable de la Casa Museo, que alberga ediciones del libro, reproducciones de manuscritos medievales, la recreación de un escritorio de época, máscaras teatrales y documentación sobre el Festival Medieval de Hita, una fiesta de interés turístico nacional desde 1980 que persiguen que se reconozca de interés internacional.

El Arcipreste de Hita está en cada esquina y plaza de esta villa por la que pasan al año casi 30.000 turistas, como el mirador del Arcipreste, junto a la Casa Museo; la plaza del Arcipreste, antigua plaza del mercado y núcleo de la judería medieval de la localidad o el calabozo de Juan Ruiz, una recreación de la supuesta prisión del Arcipreste, situada bajo la plaza de Doña Endrina. EFE

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(foto) (vídeo)