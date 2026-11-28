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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 28 nov (EFE).- El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) se ha adjudicado una inapelable victoria en la carrera esprint del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, que se ha disputado en el circuito Ricardo Tormo y en la que el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) fue penalizado con dos 'vueltas largas' de sanción tras arder su moto justo antes de la salida.

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El podio de la esprint lo completaron el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), su rival por el sub campeonato, y el también italiano Enea Bastianini (KTM RC 16).

La salida de la carrera 'sprint' debía ser uno de los momentos más decisivos en una prueba prevista a trece vueltas, y los principales pilotos de la categoría lo sabían, en particular los integrantes de la primera línea, Marco Bezzecchi, Marc Márquez y Raúl Fernández.

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Quizás por eso y para evitar riesgos, todos los pilotos optaron por los mismos compuestos de neumáticos, con el duro en la rueda delantera y el blando en la trasera.

Con todos los pilotos en la formación de salida, el semáforo rojo tardó en apagarse y quizás por ese motivo y con todas las motos acelerando al máximo, la moto de Marc Márquez comenzó a arder, por lo que el ocho veces campeón del mundo de MotoGP tuvo que soltar la misma para evitar quemarse y la dejó en el suelo.

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El fuego pudo ser apagado rápidamente y los mecánicos de Ducati se apresuraron en reparar los daños en esa moto y preparar la segunda por si era necesario salir con ella, por lo que se tuvo que retrasar la partida y recurrir a un procedimiento rápido de salida y con la distancia de carrera reducida en una vuelta, a doce.

De manera incomprensible, aunque aplicando el reglamento deportivo a rajatabla, pues el incendio de la moto de Marc Márquez se produjo por un fallo en el semáforo de salida, que hizo que prácticamente todos los pilotos levantasen la mano, fue sancionado con una doble 'vuelta larga' de penalización por Dirección de Carrera, aunque saliendo desde su posición en la formación de salida.

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El citado reglamento indica que cualquier piloto que abandone la formación de salida, por el motivo que sea, será sancionado con dos 'vueltas largas' de penalización, pero como todo en la justicia, para Ducati debió de haberse producido la interpretación real de la situación.

En la segunda salida, Marc Márquez lo hizo mal al levantarse mucho la rueda delantera de su moto, mientras Marco Bezzecchi se puso líder, con Jorge Martín segundo, desde el quinto puesto de la salida, y Márquez ya en la tercera posición, por delante de Raúl Fernández.

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Bezzecchi imprimió un ritmo muy fuerte que le permitió abrir un hueco importante ya en la primera vuelta, cuando al comienzo de la segunda vuelta, en la curva dos, se iba por los suelos Raúl Fernández.

Martín se coló poco después en una situación que intentó aprovechar Marc Márquez para superarlo, aunque sin éxito, en la primera de las cinco vueltas que tenía para cumplir con su primera 'vuelta larga'.

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El ritmo de Bezzecchi resultó infernal y en su segundo giro ya rodó en 1:28.888, récord de vuelta rápida de carrera, en tanto que Marc Márquez superó a Martín para ponerse segundo e intentar poner tierra de por medio antes de empezar a cumplir con su sanción, pero el madrileño le devolvió el adelantamiento poco después.

En la sexta vuelta fue cuando Marc Márquez cumplió con su primera penalización que le relegó de la tercera posición tras Jorge Martín a la octava por detrás del italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), y en la siguiente lo hizo decimocuarto, por detrás del brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V).

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Marco Bezzecchi, contaba ya con casi tres segundos de ventaja en la octava vuelta sobre su compañero de equipo Jorge Martín, con el italiano Enea Bastianini (KTM RC 16) tercero, seguido por Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que buscó su momento para intentar superarlo.

El liderato de Marco Bezzecchi resultó incuestionable, como también el intento de remontada de Marc Márquez desde el decimocuarto puesto, con sólo cinco vueltas por delante.

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Mientras Bezzecchi consolidó el primer puesto Martín el segundo, Alex Márquez, que era cuarto, se vio superado por el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), que intentó dar caza, infructuosamente, al tercer clasificado, el italiano Enea Bastianini.

Victoria inapelable de Marco Bezzecchi, por delante de Jorge Martín y Enea Bastianini, con Marc Márquez en la decimotercera posición. EFE

(Foto)