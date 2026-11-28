Guardar

Redacción Deportes, 28 nov (EFE).- La selección australiana de fútbol femenino derrotó este sábado a Colombia por 3-1 en un amistoso celebrado en Canberra, en el que las 'cafeteras' no pudieron iniciar con buen pie su preparación con vistas al Mundial de Brasil del próximo año a pesar del golazo firmado por la delantera del Real Madrid Linda Caicedo.

El combinado dirigido por Ángelo Marsiglia logró llegar al descanso con empate a uno, después de que Caicedo contrarrestara en el minuto 15 el tanto anotado por Kennedy en una acción soberbia de jugadora madridista.

PUBLICIDAD

Caicedo tomó el balón en el campo de las colombianas y tras superar por velocidad a dos defensas locales, batió a Arnold.

En la segunda parte, se esfumó el partido para las 'cafeteras' en apenas tres minutos, primero con un tanto en propia meta de la defensa Daniela Arias en el 59 y luego con el tercer gol de Foord.

PUBLICIDAD

Australia, número quince en el ránking de la FIFA, y Colombia, la número veinte, volverán a enfrentarse el próximo miércoles, 2 de diciembre en Geelong, al sur del país oceánico.

Las dos selecciones están ya clasificadas entre las 32 participantes en el Mundial de Brasil que tendrá lugar del 24 de junio al 25 de julio del próximo año.

PUBLICIDAD

El cuadro dirigido por Marsiglia perdió su primera encuentro después de que conquistara la primera edición de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol el pasado mes de junio tras derrotar en la final a Paraguay (4-3) en Asunción. EFE