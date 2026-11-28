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Redacción deportes, 28 nov (EFE).- Andrés Féliz, base del Real Madrid, impulsó a la República Dominicana al liderato del grupo E de la segunda ronda de la fase de clasificación americana para el Mundial de baloncesto del próximo año en Catar, con su victoria sobre Colombia (68-110) y la de Brasil, en Sao Paulo ante Estados Unidos (92-88).

Estos resultados han dejado un triple empate en cabeza del grupo a 16 puntos, pero con el conjunto dominicano en cabeza por delante de los norteamericanos y de los brasileños, mientras que México, que perdió en Chile (66-64), queda cuarto con 14.

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La unión del base madridista, autor de 19 puntos, Lester Quiñones (22), Luis Montero (14) y Omar Silverio (11) fue una ofensiva demasiado poderosa para el cuadro cafetero, que tuvo en Miguel Ramos a su máximo anotador con 14, pero no le dio para resistir en el segundo y el último cuarto, en el que encajó parciales decisivos de 13-29 y 11-38.

Mientras tanto, en Sao Paulo, Brasil, que venía de perder ante República Dominicana y México, se reencontró con la victoria a costa de la selección de Estados Unidos, que vio frenada su marcha.

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En un partido igualado en el Ginasio do Ibirapuera ante más de 10.000 seguidores, Brasil, con los 24 puntos de Lucas Dias y los 16 y siete asistencias de Yago Santos, resolvió una magnífica victoria que le deja a una victoria del próximo Mundial, que podría llegar el lunes ante México. EFE