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Bolonia (Italia), 28 nov (EFE).- El capitán de la selección española, David Ferrer, escogió para la semifinal de la Copa Davis contra Gran Bretaña a Carlos Alcaraz y Rafael Jódar para los partidos individuales, y a Marcel Granollers y Pedro Martínez como dobles en caso de que la eliminatoria vaya a un tercer partido.

El cruce entre los españoles y los británicos lo abrirá Jódar, número 10 del 'ranking', que se enfrentará con Cameron Norrie (52) en el Supertennis Arena de Bolonia a partir de las 12:00 hora local (-1 GMT).

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De las dos veces que jugaron en el pasado, el español se hizo con ambas victorias, todas este año. Una en los cuartos de final del Torneo Conde de Godó de Barcelona y otra en la ronda de 32 del Torneo de Acapulco.

El segundo duelo será entre los dos números uno de ambas selecciones, Carlos Alcaraz (3) y Arthur Ferry (32). Nunca se enfrentaron con anterioridad en el circuito profesional.

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El dobles, en caso de que sea necesario, lo jugarán Pedro Martínez y Marcel Granollers, el más veterano en la competición, que se enfrentarían a una de las parejas más en forma del circuito, formada por Henry Patten, número 1 en dobles, y Neal Skupski, número 3.

Las nominaciones para los dobles están sujetas a cambios tras el segundo partido de individuales.

España y Gran Bretaña ya se enfrentaron en las semifinales de 2019, en la Caja Mágica de Madrid, aunque en aquella ocasión la victoria fue para el conjunto español, que acabó conquistando el título.

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España aspira a levantar su séptima Copa Davis, después de los títulos conseguidos en 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019. Gran Bretaña, que cuenta con diez títulos, el último logrado en 2015, intentará regresar a una final que no disputa desde aquel año.

En el balance histórico de sus enfrentamientos en la Copa Davis, los británicos dominan por 8-7. EFE