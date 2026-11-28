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Carlos Expósito

Bolonia (Italia), 28 nov (EFE).- Carlos Alcaraz venció por la vía rápida al británico Arthur Fery en el segundo partido de las semifinales de la Copa Davis, por lo que hizo valer la victoria de su compañero Rafa Jódar y selló el pase directo de España a la final, en la que espera, por segundo año consecutivo, Italia.

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El murciano, número 3, superó con facilidad a Fery (32) en dos sets (6-2, 6-1) y en una hora y doce minutos, en lo que supuso su vuelta a la pista tras conquistar el pasado domingo las Finales ATP de Turín.

Con la victoria de Jódar ante Cameron Norrie, España se clasificó a la última ronda de la Copa Davis y tratará de tomarse la revancha ante el combinado italiano, que alcanzó su cuarta final consecutiva tras batir a República Checa.

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Alcaraz y Fery se enfrentaron por primera vez en el circuito. El murciano comenzó de forma brillante, dejó claras sus intenciones, se puso 3-0 arriba rápidamente y destacó con golpes increíbles, a los que ya parece que acostumbra. Le corrió mucho la derecha y derribó la defensa del británico.

Fery, dentro de sus posibilidades, no se rindió y sumó luego un juego después de salvar un par de bolas de 'break'. Pero sufrió dos roturas, Alcaraz se puso 5-1 y le costó mucho darle la vuelta, pese a romper al murciano uno de sus saques sin conceder ni un punto, antes de que su rival cerrara la manga por 6-2 en treinta y nueve minutos.

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En el segundo set, después de que en el intermedio los aficionados cantaran "Que viva España", que popularizó Manolo Escobar, la tónica fue similar. Alcaraz arrasó mientras su contrincante intentaba frenar, en vano, los embistes.

Fue mucho Alcaraz para Fery, un tenista que alcanzó este año las semifinales de Wimbledon, en las que cayó ante el alemán Alexander Zverev.

De nuevo con protección en la rodilla derecha y en el muslo izquierdo, donde tiene molestias en el isquiotibial, Alcaraz no cedió, conectó disparos muy potentes desde el fondo de la pista y supo cuándo tenía que subir a la red.

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El último tramo del partido supuso la rendición del británico ante su rival. Alcaraz cerró el segundo parcial habiendo concedido solo un juego en treinta y cuatro minutos.

El murciano, que se reservó en los cuartos de final ante Austria, confirmó su buen momento después de conquistar la Copa de Maestros por primera vez en su carrera y dejó claro que las molestias físicas no le frenan.

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Después de perderse la Copa Davis el año pasado, el de El Palmar llegó con hambre de ir a por el título, uno de los pocos que faltan en su palmarés.

Antes, Rafa Jódar abrió el camino del murciano con el primer punto, después de vencer al británico Cameron Norrie por 6-2 y 7-5. El de Leganés se mostró muy cómodo sobre la pista ante un rival al que ya había ganado en dos ocasiones este año.

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"Representar a tu país en unas semifinales de Copa Davis, darle el primer punto en este formato, en el que solo hay que ganar dos, es una sensación única", aseveró el madrileño tras el partido.

El combinado español alcanzó así su segunda final consecutiva y tratará de tomarse la revancha contra Italia, después de que el año pasado los transalpinos le arrebataran la 'ensaladera' en este mismo escenario.

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Este año, la presencia del murciano, que se ausentó de la pasada por lesión, y de Jódar, que compite en la Copa Davis por primera vez, cambiarán los protagonistas españoles respecto a los que compitieron el año pasado en la modalidad de individuales (Pablo Carreño y Jaume Munar).

Desde 2019, cuando Rafa Nadal lideró el último triunfo, España, que persigue su séptimo, no se alza con el título. Italia ganó cuatro en total, los tres últimos de forma consecutiva.

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Gran Bretaña, por su parte, se quedó a las puertas de alcanzar una final de la competición entre naciones después de once años, tras superar este año a una de las favoritas, la Alemania de Alexander Zverev, en los cuartos de final. EFE

(foto)