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Mérida, 28 nov (EFE).- El Belén Bíblico y Monumental 'Santa Ángela', considerado el más grande en su género, con más de 50.000 piezas y con escenas del nacimiento y primeros años de Jesús, abre este sábado sus puertas en Jerez de los Caballeros (Badajoz).

El belén, montado en un edificio de unos 450 metros cuadrados en la Plaza de Santiago de la ciudad templaria, cumple este 2026 sus 16 años de andadura, aunque según explica Juan Izaguirre, uno de los promotores, es un proyecto renovado cada año con nuevos elementos.

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Su apertura coincide con el inicio, este sábado, de la XV Ruta de Belenes en Jerez de los Caballeros, integrada por 24 belenes, entre los que también destacan el de Fofuchas de la pedanía de Valuengo y el belén viviente de la pedanía jerezana de La Bazana, que se celebrará el próximo 26 de diciembre. EFE