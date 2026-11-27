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Iratxe Rodríguez y Núria Morchón

Derio (Bizkaia), 27 nov (EFE).- Un mapa donde apuntar, una radio clandestina para cazar frecuencias policiales y acudir en persona a las comisarías. Ese es el periodismo que han tenido que aprender los actores de 'Blanco', de Félix Viscarret, la película sobre las 48 horas que siguieron al secuestro de Miguel Ángel Blanco hasta su asesinato por ETA en 1997.

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Eneko Sagardoy, que interpreta al periodista Jon Sistiaga, ha reconocido a EFE que lo que más le impacta y le cuesta imaginar es cómo se las arreglaban los periodistas sin redes sociales y sin la comunicación instantánea de hoy.

A aquella forma de buscar la llamaban "brujulear", en palabras del periodista Jimi Guerra, y consistía en ir a las fuentes policiales, intentar agradarles y dulcificar la manera de pedirles la información para conseguir lo que querían.

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A Sagardoy, también le sorprende la libertad de la que disponían. "Creo que hoy en día cuesta encontrar periodistas con esa libertad y más todavía cuando cuentas con un medio de comunicación enorme detrás", ha sostenido.

Jon Ander Urresti, que da vida a Jimi Guerra, ha hablado de la adrenalina de aquellos días y ha señalado que "el día a día de un periodista más normal puede ser hacer unos titulares, pero de repente estos tenían unos casos muy potentes entre manos".

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"Los periodistas eran los ojos del mundo", ha afirmado Carlos Scholz, que ha sostenido que la responsabilidad era entonces mayor porque no existían las redes sociales y que esa es su motivación para interpretar al periodista Javier Faya.

Natalia Huarte, que hace de la periodista Nerea Echevarría, ha trazado un paralelismo entre lo que ocurre ahora y la realidad de las mujeres periodistas de entonces.

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"Es un dato objetivo, que soy la única mujer que estáis entrevistando hoy, y creo que eso plasma también una realidad, que ocurría y que, bueno, que de alguna manera está volviendo a pasar", ha afirmado.

Lo ha relacionado con las entrevistas que han dado estos días distintas periodistas sobre la escasa representación femenina en las cadenas y ha sostenido que le ayuda a entender qué significaba ser periodista y mujer en 1997, y ha enfatizado que "no estamos tan lejos".

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Nacida en 1989 y navarra, Huarte recuerda aquel día y ha confesado que le impresiona dar a conocer esa parte de la historia reciente a gente de veintipocos años.

El director, Félix Viscarret, ha contado que lo que le atrapó del proyecto fueron los testimonios de los periodistas y descubrir "cuántos héroes y heroínas anónimos había detrás de esta historia".

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"Detrás de lo que todos conocemos, detrás de las imágenes que todos vimos, había muchas historias verdaderas que yo no conocía", ha explicado el director de 'Patria' (2020), que recibió la propuesta del productor Kiko Martínez y de Sistiaga.

Ha sostenido que los periodistas fueron el canal de un cambio que se estaba produciendo en la sociedad y ha subrayado que sin ellos "todo eso habría caído en el olvido".

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Sistiaga es la bisagra que une la nueva película al documental 'Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo', que dirigió con Juanjo López y que Netflix estrenó el 10 de julio, y la plataforma también participa en el filme.

Sagardoy, ganador del Goya al mejor actor revelación por 'Handia' (2017), comió con él tres horas en un restaurante vasco de Madrid y le dejó hablar para cazarle los gestos.

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De lo que vio en él, el actor ha destacado "la memoria que tenía de todas las personas con ojos rojos, incluido él, durante esas 48 horas".

Mikel Bustamante, que interpreta a Miguel Ángel Blanco, buscó imágenes suyas y solo encontró un vídeo de un pleno municipal en el que apenas se le ve, así que Viscarret le pidió que no imitara nada y lo hiciera como "un tipo muy normal y muy simpático".

ETA secuestró el 10 de julio de 1997 al concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco y lo asesinó dos días después.

'Blanco' se rueda desde el 19 de octubre en el País Vasco y se estrenará el 9 de julio de 2027. EFE

(Foto) (Vídeo)