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L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 27 nov (EFE).- El candidato de ERC a las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha llamado este viernes al electorado "socialista, catalanista y antifascista" a confiar en ERC y ha afirmado que el PSC "no se merece" su voto: "Confiad en nosotros. No os fallaremos".

En el primero de los dos actos de fin de campaña, celebrado en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), bastión del PSC, Rufián ha vuelto a reivindicar al expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall y ha agradecido que su hermano, el exconseller Ernest Maragall, haya anunciado que votará a ERC.

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"Yo lo digo orgullosamente: quiero representar a gente diferente, ¿O aquí todo el mundo es igual? No hay una manera correcta de ser catalán. Me siento muy orgulloso de representar a gente que, más allá de lo que vota, comparte valores como la democracia, la justicia social y el antifascismo. Sois de los nuestros", ha subrayado.

Rufián, con un jersey rojo, ha remarcado que estas elecciones en Cataluña son una disputa entre el PSC y ERC y ha instado a "votar con memoria": "Hay un partido que tiene unas siglas gloriosas y que representa a mucha gente en mi país. Se llama PSC, le tengo un enorme respeto. Pero digo claramente que no merece vuestro voto", ha aseverado.

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"Si alguien tiene que ir a la Moncloa a presionar, a apretar, a confrontar, a someter al Gobierno y a defender a la clase trabajadora, ¿Quién lo hará? ¿Hereu y el PSC, o nosotros?", ha remarcado.

Ernest Maragall ha anunciado que votará a ERC en un escrito en las redes sociales en el que también señala sus discrepancias con la dirección, pero remarca que lo hará "por una razón de país, consciente de lo que está en juego, espoleado por el evidente riesgo que un Gobierno del PP y Vox supondría para Cataluña".

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Ante un público -unas 1.200 personas, según ERC- principalmente joven, que con antelación ha hecho cola para conseguir las 400 camisetas con el rostro de Rufián y los cerca de 900 carteles que se han repartido, el candidato también ha criticado al PSOE por convocar las elecciones "de forma irresponsable y negligente", antes de cerrar carpetas como el nuevo modelo de financiación o la condonación de la deuda autonómica: "Nos comeremos una carga de 17.000 millones de euros porque Hereu no fue capaz de decírselo a Sánchez".

Con el objetivo de lanzarse a por el votante socialista -a inicios de campaña los republicanos calculaban que tenía 250.000 electores en disputa con el PSC-, Esquerra ha centrado sus esfuerzos en los últimos días antes del 29N en el cinturón rojo del área metropolitana de Barcelona. Ayer en Rubí y hoy con dos actos grandes de cierre de campaña, el primero en L'Hospitalet con un formato más festivo y el segundo en Sant Andreu de la Barca.

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Este doblete de actos busca exprimir hasta el final el 'fenómeno Rufián', que en esta campaña se ha traducido en una alta participación en los mítines -en algunos casos la alta afluencia ha obligado a celebrar el mismo acto dos veces- o los vídeos con miles de visualizaciones en redes sociales de jóvenes arrancando los carteles del candidato de ERC.

Ante este efecto, ERC encargó 10.000 carteles más, que ha repartido durante los mítines o en las carpas informativas, y esta semana ha lanzado 1.400 camisetas con el rostro de Rufián, que se han agotado siempre que el partido las ha repartido. EFE

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