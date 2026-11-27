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El director de cine, Pedro Almodóvar, invitado sorpresa al mitin de cierre de campaña del PSOE en Madrid, ha pedido el voto para Pedro Sánchez en las elecciones generales de este domingo, alertando de que PP y Vox quieren derogar la Ley de Memoria Democrática.

"Tanto PP como Vox han avanzado su intención de derogar la Ley de Memoria Democrática, así que ya sabéis lo que tenemos que hacer el domingo", ha señalado ante las más de 12.000 personas que llenaron la Caja Mágica de Madrid.

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Poco antes llegaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de su mujer, Begoña Gómez y comenzaba un acto de fin de campaña que los socialistas definieron como "más que un mitin". Por el escenario han ido pasando varios artistas: la banda Tequila, Alice Wonder y Lina Makoul.

En las primeras filas, la plana mayor del partido y del Gobierno, con los ministros que concurren en las listas del PSOE, Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska, Óscar López, Félix Bolaños, Milagros Tolón e Isabel Rodríguez.

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