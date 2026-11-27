21/11/2026 La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29N, Ada Colau, durante un acto de Comuns-Front Ampli, en el Parc Sant Martí, a 21 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). POLITICA Lorena Sopêna - Europa Press

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La afluencia de simpatizantes al cierre de campaña de Frente Amplio ha desbordado las expectativas y alrededor de un millar de personas se han quedado sin poder entrar en el recinto 'La Nave' de Villaverde (Madrid), que tiene una capacidad de 4.000 personas que ya se ha completado.

Ante esta afluencia de gente para respaldar a la candidatura, la aspirante a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, y otros integrantes de la coalición, saldrán a saludar a los que no han podido entrar y agradecerles su apoyo.

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Las expectativas de aforo se han desbordado tras el buen desempeño de Colau en el debate electoral de este jueves y entre el público hay personalidades como la eurodiputada Estrella Galán, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, y el exdirigente de Podemos Ramón Espinar.