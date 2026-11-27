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Málaga, 27 nov (EFE).- La canadiense Anna Huang, con una tarjeta de 63 golpes (-8) con la que batió el récord del campo La Cala Resort en Mijas (Málaga), es la nueva líder con 12 bajo par del Andalucía Costa del Sol/Abierto de España tras la segunda jornada, en la que Carla Tejedo (quinta), Balma Dávalos (séptima) y Ana Peláez (décima) fueron las mejores españolas.

Después de un primer día de colíderes en este último torneo del 'Ladies European Tour' (LET), la alemana Alexandra Försterling (ahora segunda con un total de -10) y la suiza Morgane Métraux (cuarta con -7), este viernes la gran protagonista fue la joven canadiense Huang, que logró un hito histórico en el Campo Europa de La Cala Resort completando una estratosférica vuelta de 63 golpes (-8).

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La jugadora canadiense, de tan solo 18 años, hizo nueve birdies y un único bogey, por lo que adelantó a Försterling, quien se queda a dos golpes tras descender a la segunda plaza provisional, y aventaja en tres a la también germana Celina Sattelkau.

"Hoy la diferencia estuvo en el 'putt'. Metí muchos desde seis metros o menos, hoy entraba todo", resumió Anna Huang, que ya suma dos victorias esta temporada en el Circuito Europeo femenino.

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Försterling logró mantener la inercia del primer día y sigue a tiro, a dos golpes de distancia, tras completar birdies en los hoyos 1, 4 y 5, 12 y 18, mientras que su compatriota Sattelkau reaccionó a un doble bogey en el 6 con cuatro birdies seguidos del 9 al 12 para cerrar con 66 golpes (-5) y quedarse tercera con -9.

Entre la representación española, la castellonense Carla Tejedo lidera la actuación de las jugadoras nacionales, situada en la quinta posición compartida con -6, después de que lograra birdies en el 1, el 3, el 5 y el 7, cediera sendos golpes en el 2 y el 9, y abriera la segunda mitad con más birdies en el 10, 16, 17 y 18.

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Tejedo es seguida de cerca por otra castellonense, la amateur Balma Dávalos, en séptimo lugar con -5 en la general tras una tarjeta de 68 golpes (-3), y por otro lado, se queda décima la malagueña Ana Peláez (-4), que firmó una gran vuelta con 66 impactos.

Blanca Fernández bajó del par con 69 golpes y se coloca con -1 al total; Nuria Iturrioz se sitúa en +1, igualada con Anna Cañadó y Teresa Toscano; Amaia Latorre se quedó en +2, y Luna Sobrón y Harang Lee, esta última tras un gran debut el jueves, en +3.

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Además, Paula Balanzategui marcha en +4; Ana Pina y Marina Escobar completaron los primeros 36 hoyos con +6; y Marta Sanz Barrio cierra la lista de españolas con +15.

El Abierto de España, última cita del circuito 2026 de la LET, entra en la fase decisiva este sábado desde las 9:40 horas, con salidas por los 'tees' del 1 y del 10 en la tercera y penúltima jornada, en la que Huang, Försterling y Sattelkau compartirán el último partido. EFE

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afl/cc/jl