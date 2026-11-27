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Sevilla, 27 nov (EFE).- El candidato del PP a la Presidencia el Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este vienes en Sevilla que está convencido de que el próximo 29N no solo va a lograr ganar las elecciones sino que además va a conseguir gobernar.

"Esta vez sí vamos a conseguirlo, no solo vamos a ganar, sino a gobernar, las dos cosas", ha declarado en un mitin en Sevilla con el que cierra la campaña electoral y en el que ha estado acompañado del presidente andaluz, Juanma Moreno.

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El candidato popular ha asegurado que durante esta campaña ha sentido las ganas de cambio en cada acto y ha explicado que ha elegido Andalucía para su último mitin porque "esta tierra ya sabe lo que es el cambio político".

"El cambio no era imposible. La gente en Andalucía dijo 'sí, queremos cambio'. Andalucía cambió, Andalucía se levantó y vamos a hacer lo mismo en España", ha agregado. EFE

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