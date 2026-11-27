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Madrid, 27 nov (EFE).- El último fin de semana de noviembre, marcado por la jornada electoral, dejará un tiempo en general estable aunque con lluvias en Galicia y las comunidades cantábricas durante el domingo, y temperaturas habituales para finales de noviembre, más frías en zonas de niebla.

Rubén Del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha explicado que a lo largo del sábado y domingo se formarán numerosos y persistentes bancos de niebla matinales, que reducirán la visibilidad mientras que el frío se notará sobre todo en áreas del interior peninsular, donde las nieblas serán más densas y persistentes.

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Este viernes ha amanecido con nieblas en zonas del interior, especialmente en valles y áreas de meseta, algo habitual en estas fechas con tiempo anticiclónico, mientras que las lluvias quedarán acotadas a Galicia y a puntos de las Baleares.

Las temperaturas diurnas suben de forma "notable", con máximas entre 8 y 12 grados en amplias zonas del interior y de 18 a 20 grados en el Cantábrico y en el Mediterráneo.

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Para este día se prevé una jornada similar al viernes, con abundantes y densos bancos de niebla en el interior peninsular que reducirán notablemente la visibilidad, aunque cuando estos bancos de niebla levanten, quedarán cielos poco nubosos, como en el resto del país.

Sin embargo, en el noroeste peninsular llegará un frente con lluvias en Galicia, Asturias y en la provincia de León, más abundantes en el oeste de la comunidad gallega este día.

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Respecto a las temperaturas, subirán este día y habrá menos heladas que el viernes, pero todavía habrá alguna residual en zonas de montaña y puntos del interior. Por ejemplo, Granada podría bajar hasta 0 grados y las máximas en general oscilarán entre 10-15 grados en el interior de la península y de 18-20 grados en zonas costeras e incluso en Sevilla se podría llegar a 21 grados.

El domingo, jornada electoral, transcurrirá con un tiempo en general "propio de finales de noviembre", sin especial adversidad. Lloverá en Galicia y comunidades Cantábricas y en el resto predominará el tiempo estable, con numerosos bancos de niebla de madrugada y también por la mañana en el interior peninsular, que reducirán la visibilidad.

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Bajarán las temperaturas en el Cantábrico y en aquellas zonas del interior donde las nieblas sean más persistentes y se prevé un frío propio de la época, sin extremos: las ciudades más frías a primera hora serán Ávila y Teruel, con 2 grados y la más templada a mediodía Sevilla, con 21 grados.

En las Canarias, la jornada electoral se prevé con intervalos nubosos con algunas lluvias en las islas más montañosas y las temperaturas serán suaves, máximas entre 23 y 25 grados.

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El lunes será un nuevo día anticiclónico y por lo tanto de tiempo estable y solo en el Cantábrico oriental estará más nublado y habrá lluvias que también se podrán dar en el área mediterránea, sobre todo en Ibiza y zonas costeras de la Comunidad Valenciana.

Se formarán de nuevo bancos de niebla en el interior, que podrán ser persistentes, y en estas zonas de nieblas el ambiente será frío todo el día. Ciudades como Zamora, León o Valladolid a duras penas llegarán a los 8 o 9 grados mientras que en el resto, las máximas estarán entre 12 y 17 grados en el interior y entre 18 y 20 grados en las zonas costeras.

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Para el resto de la próxima semana predominará el tiempo estable, de manera que las precipitaciones serán escasas en la mayor parte del país. Sin embargo, podría haber alguna lluvia en el área mediterránea peninsular.

Las temperaturas serán, en general, algo superiores al valor normal de estas fechas y el frío, por lo tanto, no será excesivo, aunque en la recta final de la semana podría haber un descenso térmico acusado. EFE

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(foto) (vídeo)