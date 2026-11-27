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Valencia, 27 nov (EFE).- El Levante saldrá con Víctor García, Iván Romero y Thiago Fernández al partido que le enfrenta este viernes en el Ciutat de València al Racing de Santander, que seguirá con el delantero marroquí Yassir Zabiri como su referente, quien llega tras anotar un doblete ante la Real Sociedad y suma 11 tantos en LaLiga Ea Sports.

El Levante saldrá con un once formado por Ryan; Nacho Pérez, Dela, Mandi, Marc Santos; Rey, Olasa, Dani Requena; Víctor García, Iván Romero y Thiago.

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El Racing de Santander comenzará el partido con Agirrezabala; Pablo Ramón, Pedro, Belocian, Salinas; Luque, Canales, Prati, Iván Martín, Íñigo Vicente; Zabiri. EFE

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