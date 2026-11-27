Guardar

Toledo, 27 nov (EFE).- El Ayuntamiento de Toledo ha pedido este viernes, último día de campaña electoral, ha reprobado a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, a la que ha pedido su dimisión por el alquiler de su vivienda de protección oficial (VPO), entre acusaciones de electoralismo por parte de los grupos socialista e IU-Podemos.

PP y Vox, socios de gobierno, han sacado adelante la moción, que habían presentado de forma conjunta, con los votos en contra de los once concejales del PSOE y las abstenciones del concejal de IU-Podemos, Txema Fernández, y del concejal de Vox Florentino Delgado, que no ha votado junto a sus compañeros de partido y de ejecutivo municipal.

PUBLICIDAD

El pleno de este noviembre ha reprobado así a Tolón tras las informaciones periodísticas publicadas la semana pasada, que apuntan a que la ministra, exalcaldesa de Toledo, tendría alquilada esa VPO sin autorización de la Junta de Castilla-La Mancha.

Esta moción, además, ha sido aprobada en el último día de campaña de las elecciones del próximo domingo, que enfrentarán en las urnas a la propia Tolón, número uno del PSOE en la provincia de Toledo en las listas del Congreso, contra el actual alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, cabeza de lista del PP.

PUBLICIDAD

El concejal del PP José Manuel Velasco, ha advertido que "la ignorancia de las normas" no exime de su cumplimiento, y ha subrayado que, aunque se cumplieran los requisitos para ese alquiler, "moralmente sería reprochable".

El concejal de Vox José María Marín ha apelado al código ético interno del PSOE y ha afirmado que la ministra lo "ha ido contraviniendo" porque "se ha lucrado" con esa VPO.

PUBLICIDAD

Por su parte, la socialista Noelia de la Cruz ha defendido que la ministra ha actuado con "total transparencia y honestidad" a la hora de dar explicaciones y ha afeado a PP y Vox que la hayan "condenado sin pruebas" y con "recortes de prensa".

Por su parte, el concejal de IU-Podemos ha subrayado que es una "indecencia" tener una VPO "y no vivir en ella", pero ha acusado a PP y Vox de presentar esta moción como un "último mitin de campaña". EFE

PUBLICIDAD

(Foto)