Málaga, 27 nov (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a la directora y a una profesora de un colegio público de Vélez-Málaga por un supuesto trato degradante a varios alumnos con necesidades especiales, según han confirmado a EFE fuentes policiales.
Las dos docentes están siendo investigadas por hechos que supuestamente afectarían a cinco menores con síndrome de down y trastorno del espectro autista (TEA), según ha informado este viernes La Opinión de Málaga.
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El centro, ubicado en Vélez-Málaga, cuenta con espacios y docentes que trabajan con menores con necesidades especiales.
Por el momento no han trascendido más detalles del caso ni de la situación en la que han quedado las dos docentes. EFE
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