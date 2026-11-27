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Madrid, 27 nov (EFE).- El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, defendió este viernes que la final del Mundial 2030 debe disputarse en España y subrayó que la FIFA conoce el deseo que tienen de organizarlo.

"La final del Mundial tiene que ser en España, lo tengo clarísimo, además la FIFA sabe que lo estamos deseando, siempre respetando a Portugal y Marruecos, pero la final tiene que ser aquí".

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De cara al pasado mundial, confesó que le "dio pena" que ciertos jugadores no estuvieran en la lista de seleccionados por Luis de La Fuente como "Fermín, por su lesión, Álvaro Morata, ejemplo a seguir y Dani Carvajal, así como otros que no pudieron estar".

Por otra parte, comentó que los convenios colectivos de los jugadores masculinos de 1º y 2º están denunciados, así como de la primera femenina.

"Estamos esperando a la patronal ya sabéis como son estas cosas, pero están tardando demasiado. Javier Tebas está dando demasiado tiempo para que podamos empezar a luchar por los derechos de los jugadores y jugadoras", declaró Aganzo a EFE.

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De cara a las elecciones de este domingo, al nuevo gobierno le pidió que "por favor" les dejen trabajar y que los jugadores y jugadoras tengan los derechos laborales "óptimos" para seguir siendo teniendo a los "mejores" jugadores. EFE