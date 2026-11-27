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Madrid, 27 nov (EFE).- El documental 'Cuando el mundo se detiene' de ESPN Films repasa los 39 días del Mundial de fútbol de 2026 desde una perspectiva humana y emocional. Dirigido por Juan Pablo Buscarini y narrado en su versión española por Antonio de la Torre, la película busca explicar por qué cada cuatro años el mundo parece detenerse alrededor de un balón.

¿Qué nos sucede cada cuatro años para que parezca que el mundo se pone en pausa? Esa es la pregunta que abre y cierra el documental de que llega este viernes a Disney+. Una producción que va más allá de los goles y los resultados para descubrir las historias, las emociones y las pasiones que convierten el Mundial en un fenómeno universal.

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Dirigida por Juan Pablo Buscarini, la película recorre los 39 días del campeonato celebrado en Estados Unidos, México y Canadá, con 48 selecciones y un desenlace que coronó a España frente a Argentina (1-0) gracias a un gol de Ferran Torres en la prórroga. Lamine Yamal, Lionel Messi, Kylian Mbappé y otros protagonistas del torneo forman parte de un relato que combina la épica deportiva con las vivencias de los aficionados.

"No es una película sobre un país ni sigue específicamente a una selección. Trata de reflejar a todos, pero contando también lo que hay detrás: la gente, la pasión y cómo modifica la vida de muchas personas cada Copa del Mundo", explicó Buscarini en conversación con EFE.

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Para conseguirlo, el equipo combinó las imágenes oficiales de la FIFA con un amplio despliegue de cámaras propias y equipos de producción repartidos por diferentes países. Entre las historias recogidas figuran la de un aficionado asiático que viajó 30 horas para ver a Messi y la de un brasileño que atravesó Centroamérica en un coche de más de 60 años para llegar a Nueva York.

El montaje también supuso una carrera contrarreloj: 40 días de trabajo durante el campeonato y otros 100 de edición y postproducción para condensar 104 partidos en una película de 90 minutos.

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Más que una crónica deportiva, cuando el mundo se detiene es una "celebración de todo lo que sucede alrededor del fútbol: los viajes, los encuentros, las ilusiones y una pasión capaz de unir a millones de personas".

El acto de presentación se llevó a cabo en los cines Callao de Madrid y contó con Carlos Marchena, exfutbolista español y campeón del Mundo en 2010, quien aseguró que desde fuera se puso "más nervioso" en esta Copa del Mundo que la que disputó el en Sudáfrica.

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"El fútbol del mundo es así y muchas veces tenemos que perder. Una derrota a tiempo esta bien y no pasa nada", declaró Marchena, tras la reciente derrota de España ante Inglaterra en el Estadio Metropolitano. EFE