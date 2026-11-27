26/11/2026 Fachada exterior de la oficina de Correos de la calle Marqués de Vadillo, a 26 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El plazo para depositar el voto por correo para las elecciones generales del 29N finaliza hoy jueves, 26 de noviembre, en el horario habitual de apertura de las oficinas de Correos de toda España y hasta las 14.00 horas como máximo, tras la ampliación acordada por la Junta Electoral Central (JEC). POLITICA Jesús Hellín - Europa Press

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Correos ha admitido un total de 1.012.033 votos por correo de cara a las elecciones del próximo domingo, una cifra que supone un 59% menos que el dato registrado en las elecciones de 2023, cuando se votó en plena temporada estival, pero casi un 9% más con respecto a las elecciones celebradas en noviembre de 2019.

Según ha informado este organismo en un comunicado, los votos admitidos finalmente hasta las 14.00 horas de este jueves 26 de noviembre representan el 92,03% de las solicitudes de voto por correo que se habían registrado, en línea con comicios anteriores.

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Esta cifra representa un 8,86% en relación con las generales de noviembre de 2019, cuando se contabilizaron 929.674, pero un -59,05% menos que en las de 2023, cuando el voto por correo aumentó drásticamente y 2.471.932 españoles optaron por esta vía.

((Habrá ampliación))