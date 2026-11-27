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Santa Cruz de Tenerife, 27 nov (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reprochado este viernes que se cuestionara la necesidad reclamar el apoyo sanitario de la UME en El Hierro, después de la tragedia ocurrida hoy tras un rescate en el que hay al menos ocho muertos, y ha rechazado que el Ejecutivo autonómico haya sido “tremendista” o “alarmista”.

“Cuando oyes que se está bajo control, cuando oyes que somos unos tremendistas, que qué necesidad de activar el PLATECA, qué necesidad de que venga la UME a dar soporte sanitario, que llevamos semanas pidiéndolo, pues ahora lo que te invade es la tristeza y la impotencia”, ha afirmado Clavijo en declaraciones a los medios.

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El presidente canario se ha pronunciado así un día después de que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, pidiera al Gobierno de Canarias a pie de muelle, en La Restinga, una “gestión responsable y adecuada” de los recursos del Estado y mostrara su “sorpresa” porque el hospital de campaña situado junto al CATE de San Andrés estuviera en ese momento “vacío” y “en desuso”.

Este viernes, un cayuco ha sido localizado a la deriva a unos 72 kilómetros al sur de El Hierro con al menos ocho cadáveres a bordo y 90 supervivientes, cinco de los cuales tuvieron que ser evacuados en helicóptero en estado grave al Hospital Nuestra Señora de los Reyes.

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“Llevamos tiempo diciendo: ¿qué tiene que ocurrir, qué tiene que ocurrir? Al final ha ocurrido”, ha lamentado Clavijo, quien ha calificado lo sucedido de “auténtica tragedia”.

También se ha referido al accidente sufrido por un guardia civil que cayó al mar y sufrió un golpe durante el dispositivo de atención, después de “muchas jornadas” y “muchas horas” de trabajo y, según el presidente, llevado por “ese ímpetu de ayudar, de salvar”.

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Clavijo ha insistido en que el Gobierno autonómico lleva tiempo alertando de la presión que soporta El Hierro y reclamando refuerzos para atender las llegadas de migrantes.

“No sabemos qué más tiene que pasar para que se atienda a los canarios, a los herreños y se nos haga caso, porque nosotros llevamos años gestionando estas circunstancias y no somos ni tremendistas ni, desde luego, alarmistas”, ha señalado.

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El presidente ha defendido que lo que reclama Canarias es que las personas migrantes sean atendidas “bien y de manera humanitaria”, pero también que los canarios no tengan que “soportar en solitario toda esta presión”. EFE