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Madrid, 27 nov (EFE).- El productor de cine y televisión César Benítez se prepara "con nervios" para la entrega de la medalla de oro a su trayectoria en la 32 edición de los Premios Forqué, un galardón que le otorga "motivación" para seguir "con la misma ilusión de siempre" y con la libertad que merece el cine.

"Siempre hemos sido capaces de escabullirnos de la censura. No pueden poner puertas al campo, nadie te puede decir qué puedes hacer o no. Para eso está el público, que decide si algo es bueno o es malo, pero por mucho que quieran censurar, llegan tarde", ha apuntado el productor en una entrevista a EFE.

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César Benítez, fundador y presidente de Plano a Plano y de Bocaboca Producciones, lleva tras sus espaldas proyectos televisivos como 'Al salir de clase' (1997), 'El comisario' (1999), 'El Príncipe' (2014) y 'Allí Abajo' (2015 ), y largometrajes como 'Moros y Cristianos' (1987) de Luis García Berlanga, 'Todos los hombres sois iguales' (1994) de Manuel Gómez Pereira y '¿De qué se ríen las mujeres?' (1997) de Joaquín Oristrell.

El productor ha admitido que al recibir la llamada de Enrique Cerezo, presidente de EGEDA, no se lo podía creer y sintió síndrome del impostor al recordar a sus predecesores en el galardón.

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"Empecé en este mundo con 15 años, como chico de los recados, y en esa situación nunca te imaginas esto, porque muchas veces te comparas y piensas en que no estás haciendo tan bien como el resto, así que me siento muy honrado y agradecido", ha explicado.

Cerezo ha recordado en el acto de homenaje a Benítez celebrado este viernes en la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid la alegría que sintió al transmitirle la noticia: "Esta medalla representa nuestra gratitud más sincera, reconoce tu impecable trayectoria y pone en valor la calidad de tus producciones que han engrandecido nuestra industria para hacerla más diversa y reconocida".

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Además de Cerezo, también han participado en el acto el director general de Cultura e Industrias Creativas de la Comunidad de Madrid, Manuel Lagos, y el director general de programas y actividades culturales del Ayuntamiento de Madrid, Rafael Cabrera, quien ha definido la figura del productor como "quien hace posible que las historias existan".

Recordando su trayectoria, Benítez ha sido siempre firme defensor de la comedia, un género "complicado", pero que define "su gusto personal": "Cada productor tiene una línea y su propia personalidad y eso se define en las cosas que hace", ha explicado sobre su proceso.

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Han pasado cinco décadas desde que Benítez comenzó a trabajar en el audiovisual y en estos años ha sido testigo de cómo el mundo del cine ha crecido en número: "Antes éramos un equipo de producción de tres personas y ahora somos quince".

Asimismo, Benítez ya no solo produce para televisión y cine, sino para plataformas de streaming, entre ellas con las adaptaciones de 'Valeria' (2020) o 'Un cuento perfecto' (2023), ya que para él es clave "adaptarse a cada código" y "prestar atención a los que vienen detrás, a la gente joven, con nuevas ideas y nuevas formas de comunicar".

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Para él, la fuerza del cine no solo español, sino europeo, reside en esa juventud y en su "fuerte nivel técnico", pero también en saber dónde puede competir, con los personajes.

"Siempre vamos a andar por detrás de Estados Unidos en el cine de acción, porque tienen unos medios siempre por encima de nosotros. La manera de competir es contando historias muy nuestras, con personajes muy interesantes", ha destacado.

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En relación a las elecciones generales este 29N, Benítez ha querido destacar que "hay una gran trampa" en pensar que la financiación del cine "no genera dinero".

"El que nos toque, sea este quien sea, tendrá que sentarse y darse cuenta de que lo que hay que hacer (con el cine) es protegerlo, ayudarlo, e intentar que crezca la industria", ha añadido. EFE

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