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Madrid, 27 nov (EFE).- El cineasta Pedro Almodóvar se ha sumado este viernes al mitin del fin de campaña del presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, y ha pedido el voto para evitar que pueda derogarse la ley de memoria democrática.

Desde el escenario colocado en el centro de la Caja Mágica de Madrid, lugar elegido por el PSOE para cerrar la campaña del 29N, Almodóvar ha leído el poema "No quiero" de Ángela Figuera Aymerich y ha presentado a Ángela Raya, nieta de un sindicalista granadino fusilado en agosto de 1936.

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Pudo recuperar los restos de su abuelo en 2025, ha explicado, gracias a las políticas públicas de memoria democrática y a la financiación del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía; pero "tanto el PP como Vox han anunciado su intención de derogar la ley de memoria democrática, así que ya sabéis lo que tenemos que hacer el domingo", ha afirmado entre aplausos de los militantes socialistas.

El encargado de abrir el mitin, al que, según cifras facilitadas por el PSOE, asisten 13.000 personas, ha sido Alejo Stivel, cantante de Tequila; y también ha subido al escenario la cantante Alice Wonder. EFE

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