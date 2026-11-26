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Eduardo Sobreviela

Madrid, 26 nov (EFE).- Los dos grandes partidos siguen manteniendo, cada vez con menor entusiasmo, que su objetivo es obtener el apoyo de una mayoría suficiente de españoles, pero a estas alturas y con los precedentes que existen han dejado de eludir que tendrán que dialogar tras las elecciones.

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Por supuesto no entre ellos, puesto que la "gran coalición" no aparece en ningún escenario en medio de una polarización creciente, pero sí con partidos de su espectro ideológico con los que ya han probado los pactos e incluso los gobiernos de coalición.

En esta campaña se puede rastrear el reconocimiento tanto por los líderes del PP y del PSOE como por los de sus presumibles socios de que será necesario cerrar acuerdos parlamentarios o de gobierno tras las elecciones.

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Por ejemplo: "No quiero ser presidente, en el caso de ganar las elecciones y poder sumar con Vox, a cualquier precio", dijo el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista en el pódcast 'El sentido de la birra' en la que reconoció no tener ninguna duda del "origen democrático" del líder de Vox, Santiago Abascal.

El aspirante a la reelección ha sido más claro. "Nos queda una semana hasta las elecciones, de remontada, un día para votar y cuatro años para avanzar con un gobierno progresista", dijo Pedro Sánchez la semana pasada en un acto de campaña en Murcia, días después de confesar que tiene "muchas ganas de gobernar" con la candidata de Frente Amplio, Ada Colau.

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Los eventuales socios tampoco se esconden. El líder de Vox se dirigió hace unos días en Sevilla al candidato popular para que "conteste también con quién va a pactar". "Menos repartirse ministerios, menos apelaciones al voto útil y más claridad con los españoles", le advirtió.

Con total naturalidad ha explicado la situación la candidata de Frente Amplio en una reciente entrevista en TVE: "Lo que se vota el 29N es un Gobierno de coalición. Veremos si de PP y Vox o de PSOE y Frente Amplio".

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Eso sí, previa aceptación de algunas condiciones que Colau ha puesto también sobre la mesa: "Para que el Frente Amplio esté en un futuro Consejo de Ministros de un gobierno progresista -dijo el día 16 en un acto en Madrid-, el primer decreto que se tiene que aprobar en ese Consejo de Ministros es el que estabilice los contratos de alquiler y baje los precios".

Que esto ocurra no es casualidad. Ninguno de los dos principales partidos -PP y PSOE- ha vuelto a gobernar con mayoría absoluta en los últimos 11 años -desde las elecciones del 20 de diciembre de 2015 que pusieron fin a la que disfrutó el PP de Mariano Rajoy la legislatura anterior- y la situación no ha cambiado de cara a la próxima legislatura.

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La mayoría de las últimas encuestas sobre las generales del 29 de noviembre, publicadas el pasado lunes, coinciden en situar al PP como primera fuerza política, con una estimación de voto de entre el 30,3 % y el 31,9 %, a cada vez menos distancia del PSOE, que se sitúa entre el 27,2 % y el 30,9 %.

El sondeo del CIS del lunes -último día para publicar encuestas- da vencedor al PSOE con una estimación de voto del 34,4 %, a 9,7 puntos del PP, al que otorga una estimación de voto del 24,7 %.

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Nunca ningún partido ha alcanzado en España la mayoría absoluta ni aun con ese 34,4 % sino que, de hecho, en las cuatro ocasiones en que una formación ha superado la barrera de los 176 escaños en el Congreso -el PSOE en 1982 y 1986 y el PP en 2000 y 2011- siempre ha sido con al menos un 44 % de los votos que ahora resulta inalcanzable.

Además, el electorado se ha acostumbrado a los gobiernos de coalición después de casi siete años de ejecutivos socialistas junto a Unidas Podemos primero y a Sumar después y de haberlos tenido en muchas comunidades, de manera acusada en la última década. EFE

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