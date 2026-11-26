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Madrid, 26 nov (EFE).- Menos del 3 % de las medidas de protección adoptadas para menores migrantes no acompañados en España en 2024 fueron acogimientos familiares frente al 45,2 % de toda la infancia protegida en España, una modalidad que la legislación española prioriza sobre el papel por ser la más positiva para el joven.

La gran mayoría de estos menores crecen en centros residenciales, lo que perpetúa el estigma hacia estos chicos y los deja en situación de vulnerabilidad al cumplir la mayoría de edad, según el informe 'Familias para que ningún niño acabe en la calle' dado a conocer este jueves por la Fundación PorCausa.

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Su integración en familias de acogida promueve vínculos afectivos estables que mejoran su educación, su transición a la vida adulta y sus oportunidades de éxito.

De hecho, desde 2015, el Código Civil y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor establecen que la guarda de un niño se hará mediante acogimiento familiar y solo cuando esto no sea posible o conveniente, irá a un centro, y España se ha fijado el 70 % de este tipo de acogimiento para 2030.

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Además, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas desaconseja expresamente los centros de grandes dimensiones para la infancia no acompañada.

Sin embargo, desde 2021, el peso del acogimiento familiar en el caso de los migrantes que llegaron a España sin un referente adulto no ha pasado del 5,3 %, mientras que el número de medidas residenciales casi se ha duplicado.

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Los principales problemas son la falta de información sobre el acogimiento familiar para los propios jóvenes, los profesionales del sistema de protección y las potenciales familias de acogida.

Además, la acogida familiar se suele asociar a niños más pequeños, mientras que buena parte de los menores migrantes son adolescentes, por lo que, según el informe, son necesarios programas pensados para este perfil y modalidades más progresivas, como fines de semana o vacaciones, que permitan construir vínculo poco a poco.

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El sistema de reubicación obligatorio de los menores migrantes desde las zonas de llegada a otras comunidades autónomas puesto en marcha por el Gobierno "tampoco ayuda", según la entidad, ya que este organiza dónde se atiende a cada menor pero no cómo.

No fija ningún objetivo de acogimiento familiar, no reserva financiación para esta modalidad, calcula la capacidad de cada territorio a partir de sus plazas en centros y no permite saber cuántos de los menores trasladados acaban en una familia.

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De esta forma, cada autonomía tiene su propio sistema de protección. Según datos de 2023, los últimos más completos, Cataluña concentraba 142 de los 261 acogimientos familiares de todo el país, y comunidades como Aragón, Asturias, Cantabria, Extremadura, Illes Balears o Murcia no registraron ninguno.

El informe asegura que la acogida en centros alimenta la narrativa que presenta a los jóvenes como una amenaza y una "masa homogénea", mientras que crecer en una familia "la desactiva".

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La entidad se hace eco de otro estudio realizado en 2023 acerca de cómo viven estas narrativas los jóvenes marroquíes que habían llegado solos a España, algunos de los cuales rechazaban el uso de etiquetas: "No somos menas, somos niños", reproduce este informe.

El informe subraya que los datos desmienten el discurso de que son todos iguales: de acuerdo con la memoria 2025 de la Fiscalía General del Estado, Marruecos sigue siendo el primer país de origen (4.393), seguido de Senegal (2.379) y Mali (1.794), pero el perfil se ha diversificado mucho desde 2021. EFE

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