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Madrid, 26 nov (EFE).- Mientras en países como EE.UU. disfrutan de su parón por Acción de Gracias, la actualidad discográfica nacional se hace protagonista casi absoluta de esta semana con novedades a cargo de Ultraligera y La Casa Azul, con su primer álbum en siete años.

Desde 'La Gran Esfera', su anterior álbum, Guille Milkyway no había vuelto a lanzar un trabajo en formato LP. Lo hace ahora por partida doble, 'Fauna y flora subacuática', con una primera parte llamada su "asalto definitivo a la pista de baile" entre influencias de música japonesa, synthpop, R&B, pop latino y otros muchos estilos.

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La banda madrileña fundada en 2021 se encuentra en pleno auge, con nada menos que tres conciertos convocados en el Movistar Arena de Madrid para septiembre y con la preventa "récord" de este, su segundo disco, con un sonido "más potente" con influencia del "nu metal" dosmilero para hablar del error, aunque sea involuntario, como forma de reivindicar la vida en tiempos de caos.

Coautor de la canción que ha llevado a España al segundo puesto en Eurovisión Júnior 2026, el murciano llevaba tres años sin publicar un álbum a su nombre. Grabado entre España, México y Colombia, bebe de un sonido pop-folk con una perspectiva global y dicen de él es que es "un trabajo íntimo, de cierre de etapas y nuevos comienzos".

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Aplaudido por sus trabajos en combinación con otros artistas como Anni B Sweet o El Canijo de Jerez, este lanzado hace poco más de un año, el cuarteto cántabro liderado por Íñigo Bregel vuelve sin más compañías siguiendo como consigna la del "pop libre", con 15 canciones relatadas como capítulos.

Disco en directo, reflejo del concierto que ofreció el pasado 19 de junio en su localidad natal de Mieres, más concretamente en el Pozu Barreo, una mina ahora en desuso en la que trabajó su famoso abuelo Vítor y en la que incluye por ejemplo nueva versiones de la canción que le dedicó o de 'Asturias' junto al Coro Minero de Turón.

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Continuación y complemento de su álbum previo 'i/o' (2023), con cancionees que son "una mezcla de pensamientos y emociones", ha explicado su autor, en torno "al futuro y cómo podríamos responder a él", con cuestiones presentes como la inteligencia artificial.

Álbum en directo de la conocida artista islandesa, fruto de la serie de conciertos que ofreció en el famoso auditorio Harpa de Reykjavik en 2021, concretamente del que ofreció el 24 de octubre de ese año con la participación de un coro formado por 50 personas para dar nueva vida sobre todo a canciones de su álbum 'Medúlla' ().

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La cada vez más influyente banda surcoreana de K-Pop, tras los pasos de otras formaciones de calado global como BTS, lanza este EP o "miniálbum" de siete temas, con cortes en japonés como el que le da título, que significa literalmente "presión del agua".

Antes de su despedida total de los escenarios tras casi 50 años de carrera, los dos hermanos Herrero celebraron una gira que en 2025 los reunió de nuevo en vivo ante decenas de miles de seguidores. Once canciones emblemáticas de su repertorio llegan ahora en este álbum tal y como sonaron en vivo. EFE

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