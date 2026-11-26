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Fernando Labrador

Madrid, 26 nov (EFE).- Los partidos sin representación parlamentaria no tienen apenas cabida en los medios para difundir sus propuestas y para superar la dificultad recurren al puerta a puerta, actos llamativos, despliegues de lonas o vídeos originales para que los electores les tengan en cuenta al acudir a las urnas.

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Las encuestas vaticinan que únicamente una formación se estrenará en el Congreso, Adelante Andalucía, de izquierdas y andalucista, que ampliará así sus logros en elecciones autonómicas los últimos años.

En cambio, según las previsiones, no conseguirán su objetivo el Pacma, Se Acabó la Fiesta (SALF), Frente Obrero, Alhora y Democracia21.

Como los medios de comunicación ofrecen su espacio a las candidaturas con representación parlamentaria, incluso con los tiempos estrictamente medidos en los informativos de las cadenas de radio y televisión públicas, los pequeños partidos tienen que extremar su originalidad para llamar la atención.

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Presentar el programa electoral en braille, como ha hecho Por un Mundo Más Justo (P+J), o explicar una propuesta en un vídeo mientras se escala la montaña de cuerdas de un parque infantil, como ha hecho la líder de Democracia21, Míriam González, son algunas maneras de llegar a los posibles votantes.

Entre los extraparlamentarios, en España destaca el Pacma, ya que tradicionalmente es el primero de entre los que se quedan sin premio electoral, penalizado por no concentrar sus votos en provincias concretas.

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Tuvo casi 166.000 votos en 2023, el 0,7 %, después de que en 2019 hubiese alcanzado los 329.000, el 1,3 %, que en una circunscripción única y sin umbral mínimo le hubiesen otorgado 4 de los 350 escaños.

De hecho, sacó en 2023 más del triple de votos que UPN, que consiguió un diputado con 57.000 votos, al concentrarlos en Navarra.

La CUP fue la segunda con más votos entre las que se quedaron fuera del Congreso el 23J de 2023, y no concurrirá este 29N, como tampoco Aliança Catalana, disparada en las encuestas en Cataluña.

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Aliança prescinde de estas elecciones por ser españolas, aunque tendrían a mano obtener representación, mientras que otros partidos también potentes localmente, como el PRC en Cantabria, la UPL en León o el Partido Riojano han decidido igualmente no desgastarse esta vez y guardar recursos para las autonómicas del próximo mayo.

En tercer lugar quedó el Frente Obrero, que aspira a superar los 47.000 votos de entonces, para lo que ha protagonizado actos en las calles, como manifestaciones contra la inmigración, y ha contratado una gran lona en una fachada céntrica de Madrid con un dibujo de un beso de Pedro Sánchez a Mohamed VI.

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Concentraciones de simpatizantes también ha protagonizado SALF, sobre todo para recabar firmas y poder registrar su candidatura en algunas provincias, pues el listón de los avales es siempre la primera criba en los pequeños partidos antes de llegar a las urnas.

En esa gira por ciudades en busca de avales se embarcó su fundador, Luis 'Alvise' Pérez, quien si consigue el escaño por Madrid que alguna encuesta le vaticina tendría que dejar el que tiene en la Eurocámara desde 2024, cuando su partido fue la mayor sorpresa de las últimas elecciones europeas en España, con más de 800.000 votos, el 4,59 %.

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Otra candidata que aspira a debutar en el Congreso es Míriam González, abogada, esposa del ex vice primer ministro británico Nick Clegg e hija de un senador del PP en los noventa, que fundó el pasado junio Democracia21, cuyo ícono en las redes sociales es un submarino amarillo, y que desea heredar el espacio político que representaron en otras etapas UCD, CDS, UPyD y Ciudadanos, partido que pervive y con el que se ha coaligado.

Adelante Andalucía solo sumó 9.000 votos en 2023, pese a que un año antes ya logró dos escaños en el Parlamento andaluz, cifra que multiplicó hasta los ocho en 2025, un éxito que seguramente les llevará a lograr varios escaños este domingo en el Congreso, según todos los pronósticos demoscópicos.

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Habrá papeletas también de partidos de reciente creación, como Drago Canarias, el navarro Eguzkilore o Iustitia Europa, dado a conocer como acusación popular en algunos juicios, junto a otros más longevos como la Falange Española de las JONS o el Partido Comunista de los Trabajadores de España. EFE