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Madrid, 26 nov (EFE).- Lo nuevo de Disney, 'Hechizo: Bienvenidos a Hexe', llega este viernes a cines junto al regreso de Robert De Niro y Ben Stiller como los Focker en 'Ahora los suegros son ellos', la española 'Hermanas', protagonizada por Elena Anaya y Emma Suárez, y la ganadora del Festival de Sitges, 'Sanguine'.

Lo nuevo de Disney ha llegado, y en esta ocasión el gigante de la animación cuenta la historia de Billie Doe, una adolescente corriente que es catapultada al peligroso reino de Hexe, un reino de brujas, tras desatar unos poderes desconocidos. Allí se aliará con su madre Alice, para desentrañar los misterios familiares y salvar a la tierra de las brujas.

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Hailee Steinfeld ('Pecadores'), Rashida Jones ('Parks and Recreation') y Jodie Foster ('El silencio de los corderos') ponen voz a las protagonistas de esta película.

La cuarta entrega de 'Los padres de ella' llega a los cines 26 años después del estreno de la primera. En esta ocasión, un ya adulto Skyler Gisondo ('Primetime'), hijo de Greg y Pam, interpretados una vez más por Ben Stiller ('Zoolander') y Teri Polo ('Los Fosters'), anuncia su matrimonio con Olivia, interpretada por la cantante Ariana Grande ('Wicked').

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Sin embargo, esta unión despierta desconfianza desde el primer momento. La familia, en la que también se encuentra otro de los grandes protagonistas de la saga, Robert De Niro ('Taxi Driver'), deberá enfrentarse a secretos y diferencias mientras se acerca el día de la boda.

La ópera prima de Ione Hernández, estrenada en el Festival de Cine de Toronto y la Seminci de Valladolid, llega a cines con dos pesos pesados como protagonistas, Elena Anaya ('La piel que habito') y Emma Suárez ('Julieta'). La película cuenta la historia de Marta y Chelo, dos hermanas que, tras reunirse para celebrar San Juan junto a sus hijos, ven su relación manchada por una acusación de abuso sexual por parte de una de las menores.

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Ethan Hawke ('El club de los poetas muertos') y Russell Crowe ('Gladiator') se unen en esta película que nos devuelve a 1933, cuando Samuel Murphy (Ethan Hawke) es separado de su hija y enviado a un campo de trabajo hasta que un día el alcaide Clancy (Russell Crowe) le ofrece la posibilidad de liberarlo si consigue pasar oro de contrabando a través de una peligrosa senda salvaje.

La ganadora del premio a Mejor Película en el Festival de Sitges 2026 cuenta la historia de Margot, una estudiante de medicina que lucha por sobrevivir al ritmo frenético de sus prácticas en urgencias cuando una oleada de pacientes jóvenes ingresa con síntomas inexplicables que desafían toda lógica clínica. A medida que intenta ayudar a sus pacientes, su realidad se desdibuja, y Margot comienza a replicar los síntomas de la enfermedad.

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Marion Le Corroller dirige esta cinta, un 'body horror' sobre explotación laboral, protagonizado por Mara Taquin y Karin Viard.

'Todo el mundo quiere a Bill Evans'

Biografía del pianista de jazz Bill Evans que comienza en 1961, en Nueva York, cuando la vida del artista, interpretado por Anders Danielsen Lie ('La peor persona del mundo'), se ve interrumpida por la muerte de Scott La Faro, su alma gemela musical, en un accidente de tráfico. Tras este suceso, Evans deja de tocar por primera vez en su infancia.

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A Danielsen se le unen en el reparto Bill Pullman ('Mientras dormías'), Laurie Metcalf ('Lady Bird') y Katie McGrath ('Merlin').

David Martín de los Santos ('La vida era eso') dirige esta película donde Roger Casamajor ('El laberinto del fauno') interpreta a un hombre que se ve obligado a regresar a su pueblo natal. Allí se reencontrará con tres figuras de su pasado: su antiguo amigo, su hermano y su novia de la juventud, Belén Cuesta ('La trinchera infinita'). Incapaz de encontrar su sitio, un suceso fortuito le lleva a conocer a Liliana, una mujer que cambia su destino.

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Macarena Gómez ('Las brujas de Zugarramundi') interpreta a Manuela, una mujer que busca desesperadamente a su hijo, quien desaparece en un centro comercial el día de Nochebuena. Sin embargo, mientras pierde la razón, surge una noticia escalofriante: Manuela tiene un largo historial delictivo y nadie recuerda haberla visto con su hijo.

Roberto Álamo ('Antidisturbios'), Emma Suárez ('Julieta') y Álex Ubago ('Somos familia') completan el reparto principal.

La película secuela de 'Puella Magi Madoka Magica 3: Rebellion' llega con motivo del décimo aniversario de la serie anime a la que pertenece, 'Madoka Magica'. Esta cinta animada sitúa al espectador en el mundo de Madoka, donde la protagonista Homura Akemi se enfrenta a un peligroso enemigo para mantener a salvo a su mundo.

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Diez años después de la muerte de Álex Ángulo ('El día de la bestia'), Dodó, la hija que el actor adoptó en China, regresa desde Taiwán para conocer quién fue su padre. A través de este viaje que cruzará Bilbao y Madrid, se reconstruye la memoria artística y humana del actor, que perdió la vida en un accidente de tráfico cuando se dirigía a Zaragoza para incorporarse a un rodaje.

'La gran fiesta del cine'

Cinco años después de rodar 'La última cena', una película experimental sin ningún presupuesto, un grupo de técnicos y artistas de cine se reúne para celebrar el inesperado éxito de la película y decidir que hacer con los beneficios generados. Los directores de esta película, Toni Agustí y María S. Torregrosa, se reúnen así con el equipo de su película 'La última cena' (2020) en un experimento de hacer cine dentro de cine.

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Silvia Acosta ('Los tigres') recorre un viaje de superación en esta película de la mano de Roberto Álamo ('Antidisturbios'). En ella se pone en la piel de Elena, una mujer que tras recibir una terrible noticia, ve su mundo derrumbado hasta que, poco a poco, convierte su dolor en una historia de superación y resiliencia. La película no tiene diálogos, y se articula a través de su banda sonora y las imágenes.

Retrato de la vida del cantante cubano Pablo Milanés, una figura emblemática de Cuba y América Latina. EFE

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